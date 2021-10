Gerlenhofen

vor 33 Min.

Fußgängerin wird von Zug erfasst und kommt ums Leben

Eine Sichtschutzwand der Feuerwehr Neu-Ulm versperrt den Blick auf den Unfallort am Bahnübergang in Gerlenhofen.

Plus Am Bahnübergang in Gerlenhofen kommt es zum tödlichen Unglück. Seelsorgeteams betreuen Menschen am Unfallort und im Zug.

Von Thomas Heckmann

Bei einem Unfall am südlichen Bahnübergang von Gerlenhofen ist am Montagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Unfall aus, beim Opfer soll es sich um eine Frau handeln.

