Gerlenhofen

17:18 Uhr

Tödlicher Unfall: Fußgängerin wird von Zug erfasst und stirbt

Eine Sichtschutzwand der Feuerwehr Neu-Ulm versperrt den Blick auf den Unfallort am Bahnübergang in Gerlenhofen.

Am Bahnübergang in Gerlenhofen kommt es zum tödlichen Unglück. Seelsorgeteams betreuen Menschen am Unfallort und im Zug.

Von Thomas Heckmann

Bei einem Unfall am südlichen Bahnübergang von Gerlenhofen ist am Montagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Unfall aus, beim Opfer soll es sich um eine Frau handeln. Polizei und Feuerwehr nach tödlichem Unfall in Gerlenhofen im Einsatz Der Regionalexpress nach Oberstdorf hatte die ortauswärts gehende Fußgängerin am Bahnübergang erfasst und war erst rund 500 Meter nach dem Übergang an der St.-Wolfgang-Straße zum Stehen gekommen. Die Polizei sowie die Feuerwehren Neu-Ulm und Gerlenhofen waren im Einsatz, eine Sichtschutzwand der Feuerwehr Neu-Ulm schützte den Unfallort vor den Blicken Neugieriger. Eine Gafferin wollte näher zum Zug gelangen, eine Polizeibeamtin holte sie schnell ein und drängte die Frau weg. Ein Notfallseelsorgeteam betreute Menschen rund um den Bahnübergang und im Zug, der mit rund 130 Fahrgästen besetzt war. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Lokführerin, ein Taxi aus Kempten brachte einen Ersatzlokführer. Die Schnelleinsatzgruppe Betreuung des Bayerischen Roten Kreuzes verteilte Knabberzeug und Getränke sowie an die Kinder Malsachen zur Beschäftigung. Die Deutsche Bahn meldete kurz nach dem Unglück, Züge würden in Ulm zurückgehalten oder müssten in Senden wenden. Ein Ersatzverkehr werde eingerichtet.

