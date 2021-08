Üble Masche: Betrüger erbeuten Tausende Euro - jetzt warnt die Ulmer Polizei

Ein Rentnerehepaar ist auf eine üble Masche von bislang unbekannten Betrüger hereingefallen. Die Polizei ermittelt nun, warnt und gibt zugleich Tipps.

Mit einer üblen Masche haben Betrüger am Freitag Geld von einem Rentnerehepaar in Gerstetten (Kreis Heidenheim) erbeutet. Es geht um mehrere Tausend Euro. Die Ulmer Polizei ermittelt nun, warnt und gibt zugleich Tipps, wie mit derartigen Betrügern umzugehen ist.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt erst ein Rentner um kurz vor 14 Uhr einen Anruf eines angeblichen Arztes. In seiner Klinik befinde sich ein Angehöriger, der an Corona erkrankt sei und deshalb teure Medikamente benötige. Dazu solle der Rentner schnellstmöglich sein Geld übergeben. Der Angerufene aber war misstrauisch. Der Versuch des Unbekannten scheiterte.

Ehepaar übergibt mehrere Tausend Euro an eine unbekannte Frau

Ein Viertelstunde später rief offenbar derselbe Täter bei einem Rentnerehepaar an, ebenfalls in Gerstetten. Das Paar fiel auf die üble Masche des Betrügers herein. Sie übergaben einer unbekannten Frau mehrere Tausend Euro. Die Frau stieg anschließend in ein dunkelrotes Auto, in dem ein Mann saß. Beide fuhren weg, mit dem Geld der Betrogenen.

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Betrüger. Gleichzeitigen warnen die Ermittler und raten Folgendes: