Geschichte im Schnelldurchlauf

An der Fassade der HNU ist die Ausstellung zu sehen.

An der Fassade der Hochschule ist ab sofort die Entwicklung des Wiley zu sehen

Die Stadt Neu-Ulm präsentiert anlässlich ihres Stadtjubiläums ab dem heutigen Freitag, 17. Mai, die Geschichte des Stadtquartiers Wiley mittels eines plakativen Zeitraffers. Dieser wurde in diesen Tagen am Gebäude der Hochschule Neu-Ulm (HNU) angebracht. Zur Extraschicht am Freitag wird der Zeitraffer präsentiert und für die Öffentlichkeit frei gegeben.

Da die Stadt Neu-Ulm den 150. Jahrestag ihrer Stadterhebung bekanntlich getreu dem Motto „Wir leben Neu!“ feiert, stand für das projektverantwortliche Stadtarchiv von Anfang an fest, dass eine „normale“ Ausstellung nicht infrage kommt. „Ausstellungswände oder eine Bilderausstellung spielten für uns eigentlich von Anfang an keine Rolle“, berichtet Larissa Ramscheid, Leiterin des Stadtarchivs. Eine Stadt, die neu lebt, sollte ihre Geschichte auch neu präsentieren – das war der Anspruch, den sich Ramscheid und ihr Team gesetzt haben. So wurde die Idee geboren, die Geschichte des Wiley auf der Fassade der HNU zu präsentieren.

So fiel der Startschuss für das Projekt „Zeitraffer“: Die wissenschaftliche Ausarbeitung der Ausstellung hat das Neu-Ulmer Stadtarchiv übernommen. Die Gestaltung stammt von den Schülern der zweiten Jahrgangsstufe des Berufskollegs Grafik Design des Zentrums für Gestaltung in Ulm. Die HNU stellt die Fassade des neuen Hochschulgebäudes zur Verfügung und steuert einen Sonderteil zur Ausstellung bei.

Offiziell eröffnet wird die Ausstellung zur Extraschicht und ihm Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der HNU am heutigen Freitag, 17. Mai, um 16 Uhr. (az)

