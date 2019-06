vor 33 Min.

Gesellschaft 50 verabschiedet sich mit einem Buch

Der einst einflussreiche Verein von Ulmer Künstlern, Architekten, Literaten und Medienleuten löst sich auf. Vorher ließ er die Journalistin Dagmar Hub seine Geschichte erforschen. Diese fand Überraschendes.

Von Marcus Golling

Die Geschichte der Ulmer Gesellschaft 50 begann mit einem Streit: Bei einer Vereinssitzung der Ulmer Künstlergilde im Gasthaus „Zur Forelle“ gerieten die Künstler derart aneinander, dass drei von ihnen – der Glaskünstler Wilhelm Geyer, seine Schülerin Lis Schmitt-Bundschuh und Wilhelm Luib – das Lokal verließen. Sie zogen weiter in eine Kneipe, wo sie beschlossen, einen eigenen, dem Fortschritt verpflichteten Verein zu gründen. Die Gesellschaft 50 wurde zu einem Motor der kulturellen Entwicklung Ulms, zu einem Sammelbecken der Kreativen, die nach den Jahren des Nationalsozialismus, in denen einige diffamiert und sogar verhaftet worden waren, eine neue, demokratische und offene Gesellschaft wollten.

Dieses Jahr könnte der Verein also sein 70-jähriges Bestehen feiern. Doch stattdessen löst er sich auf. Die alten Ziele gebe es nicht mehr, sagt Michael Geyer, einer der heutigen Köpfe, die Mitglieder teils jenseits der 80, der Nachwuchs fehle. Aber einfach so abtreten, das will die Gesellschaft 50 nicht. Deswegen hat sie, sozusagen als Nachlass, ein Buch produziert, „damit wir nicht einfach von der Bildfläche verschwinden“, so Geyer. Die Journalistin Dagmar Hub hat dafür in Vereinsakten und Archiven gestöbert – und dabei neben vielen Geschichten auch ein paar Details zutage gefördert, die nicht ganz zum Selbstverständnis der überwiegend aus Künstlern, Architekten, Autoren und Medienleuten bestehenden Gesellschaft passen.

Auch Kurt Fried und Otl Aicher waren Mitglieder der Gesellschaft 50

Die Verdienste der Gruppe, zu der auch große Namen wie der Zeitungsverleger Kurt Fried oder der HfG-Mitgründer Otl Aicher gehörten sind allerdings unbestritten und wirken bis heute nach. So bekam bei den vom Verein organisierten „Ulmer Konzerten“ in den 60er-Jahren auch die Neue Musik ein Forum; sogar Stars der Szene wie Pierre Boulez gastierten in der Stadt. Vor allem in den Anfangsjahren spielte auch die Auseinandersetzung mit der Politik eine wichtige Rolle. In der Gesellschaft 50, so Autorin Hub, habe es aber schon früh widerstrebende Interessen gegeben: „Die einen wollten feiern, die anderen wollten politische Diskussion.“ Im Verein sprach man von einem „ernsten Flügel“ und einem „Lust-Flügel“.

An die Partys, durch die Architekten im Verein oft in Rohbauten oder Abrissgebäuden, an die Motto-Faschingsabende (etwa „Kein Fasching wird im Gindele nicht gefeiert“, 1977), erinnern sich die 81 verbliebenen Mitgliedern heute noch gerne, aber auch an die Debatten, an denen man teilnahm, wie Geyer erklärt: So habe sich die Gesellschaft 50 etwa für den Bau des Stadthauses eingesetzt – und mit „Ja“-Plakaten auf die Kampagne von dessen Gegnern aus dem Verein Alt-Ulm reagiert. In der Satzung der Gesellschaft steht als Ziel vermerkt, dass sie sich „im fortschrittlichen Sinn“ für das Kulturleben einsetzen will.

Ihrem eigenen Anspruch wurde die Gesellschaft 50 allerdings nicht immer gerecht: So schafften es nach den Recherchen von Dagmar Hub durchaus Menschen in den Verein, die in NS-Zeit Karriere gemacht hatten. Und zeitweise war die einflussreiche Gesellschaft durch die zahlreichen Architekten unter den Mitgliedern wohl auch eine mächtige Stadtbau-Lobby – was dem wirtschaftlichen Erfolg mancher sicher nicht schadete.

Es zeichnet den Verein aber aus, dass in den eigenen Reihen früh und immer wieder über den Sinn der Vereinigung diskutiert wurde. So stand schon zum 50-Jährigen im Jahr 2000 die Auflösung zur Debatte; aus Freude am gemütlichen Beisammensein wurde diese aber vertagt. Jetzt soll jedoch endgültig Schluss sein. Das (von Mitglied Monika Maus gestaltete) Buch bleibt als Erinnerung, übriges Geld aus dem Vereinsvermögen und aus dem Verkauf des Bandes kommt den Freunden des Museums Ulm zugute. Deren Vorsitzender Hans-Joachim Rupf freut sich über die Spende – und lobt den Verein: „Ich habe die Gesellschaft 50 als Hefe in der Stadtgesellschaft empfunden.“

„Die Gesellschaft 50 – Mythos, Nimbus oder was?“ ist zum Preis von 26 Euro in den Buchhandlungen Jastram und Aegis sowie im Museum Ulm erhältlich.

