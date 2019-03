vor 19 Min.

Gewalt und Todesdrohungen: Prügelnder Ex-Mann steht vor Gericht

Der Beschuldigte leidet unter Wahnvorstellungen. Er glaubte, seine 69-jährige Ex-Frau würde sich prostituieren. Wie gefährlich ist der 76-jährige Ulmerr?

Von Michael-Peter Bluhm

Ein 76-jähriger ehemaliger Ulmer Restaurantbesitzer muss sich seit Freitag vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Der gebürtige Neapolitaner soll über Jahre hinweg seine Familie terrorisiert haben und die mittlerweile geschiedene Ehefrau mehrfach mit dem Tod bedroht haben. In seinem Wahn habe er geglaubt, seine Frau gehe der Prostitution nach beziehungsweise werde von ihrer Nachbarin dazu gezwungen, so die Staatsanwältin beim Auftakt des Verfahren. Immer wieder habe der Beschuldigte seine Ex-Frau geschlagen und sie dabei nicht unerheblich verletzt. Der Mann ist vorläufig in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht und wurde mit Handfesseln von zwei Betreuern in den Gerichtssaal geführt.

Weil er an einem gemeingefährlichen paranoiden Syndrom mit Wahnvorstellungen leidet, muss sich der 76-Jährige einem sogenannten Sicherungsverfahren unterziehen, in dem es den Begriff der Anklage nicht gibt. Der Beschuldigte wird auch nicht Angeklagter genannt. Insgesamt drei Tage hat die Strafkammer angesetzt, um zu klären, ob der Mann die Tat aufgrund seiner Erkrankung begangen hat und ob er deswegen für die Allgemeinheit gefährlich ist. Wird dies bejaht, ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, die grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt ist. Kommt es soweit, dann wird in regelmäßigen Abständen geprüft, ob von ihm noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht oder nicht mehr.

Prozess in Ulm: Kommt der Beschuldigte für immer in die Psychiatrie?

Das Gericht befasst sich mit einem Familiendrama, das am 30. Oktober 2018 endete und bis dahin ein jahrelanges Martyrium für die Ehefrau und ihre beiden Kinder bedeutete. An diesem Abend, so die Staatsanwältin, habe der Mann seiner geschiedenen Frau in der Tiefgarage ihrer Wohnung in der Ulmer Innenstadt aufgelauert. Er habe sich sofort auf die 69-Jährige gestürzt und sie mit Faustschlägen gegen das Gesicht und den Oberkörper malträtiert, sodass sie zu Boden fiel. Unter Todesdrohungen würgte der Mann sie mit beiden Händen dort, sodass sie um ihr Leben fürchtete und um Hilfe rief. Die Frau drohte zu ersticken, als der Täter ihr ein Taschentuch für Sekunden in den Mund drückte. Die Nachbarin, die sie angeblich laut Wahnvorstellungen des Beschuldigten zur Prostitution gezwungen hatte, alarmierte Polizei und Krankenwagen.

Der Täter wurde festgenommen und ein Arzt im Krankenhaus stellte beim Opfer ein Hämatom am linken Auge, eine aufgeplatzte Unterlippe, Schürfungen an den Händen und beiden Knien sowie eine Rötung am Hals fest. Der Täter habe den Tod der Frau billigend in Kauf genommen, betonte die Staatsanwältin.

Beschuldigter betrieb zwei Lokale in Ulm

Nachdem der Beschuldigte von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht hatte, wurde die Frau in den Zeugengenstand gerufen, wo sie die nicht einfachen Jahre ihrer Ehe sachlich und unpathetisch schilderte. Die Ulmerin heiratete 1971 den Neapolitaner, drei Kinder kamen auf die Welt, die sie aufzog, während sich der Ehemann um die zwei italienischen Lokale kümmerte. Ohne groß zu fragen, beschloss der Familienvater, 1986 mit Kind und Kegel in seine Heimatstadt Neapel umzuziehen. Sich in völlig neuer Umgebung anzupassen, war nicht leicht für die Kinder, die nicht mit der italienischen Sprache aufgewachsen waren und sich auf ein völlig neues Schulsystem einzustellen hatten. Sie und die Mutter waren ganz auf sich gestellt, während der Vater mit einer Bar eine neue Existenz aufbaute.

2006 zog die Familie jedoch wieder nach Ulm, wo sich beim Ehemann die ersten Anzeichen von Depression zeigten. „Mein Mann lag nur noch auf der Couch“, sagte die Ex-Frau vor Gericht. Sie habe nie daran gedacht, sich von dem schwierigen Partner zu trennen, obwohl es Gründe genug gab. 2016 teilte er ihr wie aus heiterem Himmel mit, dass er sich trennen wollte. Trotz Scheidung belästigte, bedrohte und terrorisierte der Beschuldigte seine langjährige Frau immer intensiver, nachvollziehbare Gründe waren auch für das Gericht nicht erkennbar. Die Verhandlung wird am Montag weitergeführt.

