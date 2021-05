Gewand und Bibel aus Kirche in Ulm-Söflingen gestohlen

In einer Kirche in Ulm-Söflingen hat ein Dieb zugeschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Samstag Beute in einer Kirche in Ulm-Söflingen gemacht.

Nach Angaben der Polizei befand sich der Unbekannte zwischen 13.15 und 18 Uhr in der Kirche in der Königstraße. Im Altarbereich hing ein Parament. Das Kleidungsstück nahm er mit.

Ebenso fand er wohl Gefallen an einer Bibel. Auch diese fehlte. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: