Mit der Neu-Ulmer Zeitung zum Dinner auf dem Albert-Einstein-Platz in Ulm

Die Sedelhöfe rund um den Albert-Einstein-Platz bilden das neue Tor zur Stadt Ulm. Knapp sechs Jahre nachdem die Geschichte des Stadtquartiers als eine Skizze auf einer Serviette begann, steigt am Donnerstag, 30. September, das erste Quartierfest.

Ein vielfältiges Programm aus Sport und Kunst zum Mitmachen, Livemusik sowie einem gemeinsamen Dinner findet den Tag über auf dem Albert-Einstein-Platz und dem Münsterplatz statt. Mit der NUZ können Sie ein kostenloses Abendessen mit Getränken genießen.

Mit der NUZ zum Dinner auf den Albert-Einstein-Platz bei den Sedelhöfen

Am Abend verwandelt sich der Albert-Einstein-Platz in eine Freiluft-"Dinnerlocation", die um 18.30 Uhr eröffnet. Wir verlosen viermal zwei Plätze für ein gemütliches Wohlfühl-Abendessen mit traditionellem Flammkuchen, Wein und gefüllten Picknickkörben. Wer teilnehmen will, schickt bis Montag, 27. September, um 12.30 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@nuz.de. Achtung: Es gilt die 3G-Regel. Wer nicht geimpft ist oder nicht als genesen gilt, muss einen aktuellen Test vorlegen.

Bitte geben Sie ihren vollständigen Namen und ihre Telefonnummer an. Die Namen der Gewinner mit dem Kontakt werden beim Veranstalter hinterlegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter 0821/777-2355.

Das Quartierfest in Ulm startet um 11 Uhr

Das Quartierfest startet um 11 Uhr mit Training für die Gesundheit: Das Fitnessstudio Top-Fit verlagert zwei 30-minütige Kurseinheiten auf den Albert-Einstein-Platz. Für spontane Teilnehmer und Teilnehmerinnen liegen Matten bereit.

Ab 15 Uhr lädt die Künstlerin Anna Albert Groß und Klein zum gemeinsamen Gestalten des Quartierfest-Banners ein. Außerdem können Jutebeutel gemeinsam mit der Illustratorin individualisiert werden.

Parallel starten auf dem Münsterplatz ab 15 Uhr die bereits bekannten "Sedelconcerts": Drei Liveacts sorgen in einer Pop-up-Wohnzimmerkulisse für Konzertstimmung.

Das ist das Programm auf dem Münsterplatz