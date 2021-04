Gibt es bald endlich gleiche Corona-Regeln für Ulm und Neu-Ulm?

Plus Ist bald Schluss mit dem Corona-Wirrwarr? OB Katrin Albsteiger und ihr Amtskollege Gunter Czisch wollen einheitliche Regeln für Ulm und Neu-Ulm.

Die Baumärkte sind eines von vielen Beispielen für das Durcheinander bei den Corona-Regeln: Mal waren sie in Ulm geöffnet und in Neu-Ulm geschlossen, dann war es umgekehrt – derzeit dürfen sie in Ulm trotz Notbremse ganz normal öffnen, während in Bayern ab Montag bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 nur "Click & Meet", also Einkauf nach Terminvereinbarung, erlaubt ist. Jetzt fordern Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) und seine Neu-Ulmer Amtskollegin Katrin Albsteiger (CSU) ein Ende des Corona-Wirrwars. Um das zu erreichen, machen sie eine ganze Reihe von Vorschlägen.

Corona: Czisch und Albsteiger schreiben Brief an Minister Klaus Holetschek

Seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr setzen sich die Städte Ulm und Neu-Ulm für einheitliche Regelungen in der Doppelstadt ein. Jetzt haben sich Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch und Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger mit abgestimmten Schreiben an die jeweils zuständigen Ministerien in ihren Ländern gewandt. Angesichts der dritten Welle der Pandemie und möglichen folgenden Öffnungsperspektiven bitten die Stadtoberhäupter den bayerischen Staatsminister Klaus Holetschek ( CSU) und Minister Manne Lucha (Grüne) aus Baden-Württemberg um einheitliche und leicht nachvollziehbare Lösungen.

"Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind mehr als nur Nachbarstädte. Sie sind ein gemeinsames Oberzentrum, ein Wirtschafts- und für die Bürgerinnen und Bürger auch ein Lebensraum", schreiben Czisch und Albsteiger. "Sie liegen in unterschiedlichen Bundesländern, sind aber aufgrund der geografischen Lage und der guten Zusammenarbeit Schwesternstädte, die sich selbst als eine Zweilandstadt sehen."

Für Ulm und Neu-Ulm sollen einheitliche Corona-Regeln gelten

Die Umsetzung der Reglungen aus zwei unterschiedlichen Landesverordnungen stellten beide Städte regelmäßig vor immense Herausforderungen. „Für unsere Bürgerinnen und Bürger sind die unterschiedlichen Vorgaben schlicht nicht nachvollziehbar“, sagt Gunter Czisch. Ziel müsse es daher sein, die komplexen Sachverhalte zu reduzieren und einheitliche Regelungen für die Doppelstadt festzulegen. „Die Einhaltung der AHA-L-Regelungen gilt auf beiden Seiten der Donau. Daher sollten auch weitergehende Regelungen, die eine Öffnung des Einzelhandels, der Außengastronomie oder Kulturveranstaltungen möglich machen, in Ulm und Neu-Ulm gleich lauten", erläutert OB Czisch. Dazu gehöre auch eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen sowie eine generelle Ausgangssperre in den nächsten Wochen, um dem nächtlichen Treiben wirksam zu begegnen. Die von Czisch genannte Abkürzung seht für "Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften".

Katrin Albsteiger: Corona-Regelungen von der Stange helfen nicht

"Ulm und Neu-Ulm nehmen in beiden Bundesländern eine Sonderrolle ein. Regelungen von der Stange haben hier in der Vergangenheit schon nicht wirklich gut funktioniert und werden es wohl auch in Zukunft nicht", so Katrin Albsteiger. "Wenn wir möchten, dass unsere Gesellschaft Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie weiterhin mitträgt, dann müssen diese Maßnahmen zuallererst auch akzeptiert werden." Je einheitlicher und nachvollziehbarer die Regeln seien, desto höher die Akzeptanz. Je höher die Akzeptanz, desto besser der Erfolg. "Wenn wir Corona in Ulm und Neu-Ulm weiterhin entschlossen entgegentreten und den Menschen und Unternehmen gleichzeitig eine Perspektive aus der Krise aufzeigen möchten, dann benötigen wir eine länderübergreifende und maßgeschneiderte Regelung für unsere Doppelstadt."

Ulm will die Frequenz in der Innenstadt regelmäßig messen

Die Rathauschefs verweisen auf die Testinfrastruktur, die in der Doppelstadt aufgebaut wurde. Zudem seien derzeit im Landkreis Neu-Ulm 30 Contact-Tracer zur Nachverfolgung von Kontakten im Einsatz. Bis Ende April würden es 40 sein. Die Städte streben einen digitalen Datenabgleich an, außerdem setzen sie in ihren Einrichtungen auf den Einsatz der Luca-App. Die Stadt Ulm baue derzeit Anlagen zur Frequenzmessung in der Innenstadt auf. Hierbei solle über eine App, aber auch über Bildschirmstelen über das aktuelle Personenaufkommen an verschiedenen Orten informiert werden. Die Anlagen sollen ab Mitte April zur Verfügung stehen. In Neu-Ulm könne der kommunale Ordnungsdienst in Zusammenarbeit mit der Polizei die Innenstadt überwachen. Die Universität Ulm und die Hochschule Neu-Ulm sollen die Öffnungsschritte wissenschaftlich begleiten.

So soll Planungssicherheit ermöglicht werden, um beispielsweise dem Handel inzidenzunabhängig mindestens "Click & Meet" zu erlauben oder Einrichtungen und Veranstaltern eine Perspektive für die nächsten Monate zu bieten. "Wir sind als Doppelstadt gerne bereit, den schwierigen Weg hin zu langsamen Öffnungen mit Augenmaß mitzugehen. Jedoch benötigen wir hierzu den Willen und auch die Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen durch die Landesregierungen“, so Albsteiger und Czisch in ihren Schreiben an die Minister.

