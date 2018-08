vor 37 Min.

Gibt es einen Lichtblick für das Sendener Hallenbad?

Die Stadt Senden will von einem neuen Förderprogramm des Innenministeriums profitieren. Dessen Schwerpunkt liegt auf der Sanierung kommunaler Einrichtungen.

Von Carolin Oefner

Möglicherweise kann Senden in Sachen Hallenbad aufatmen. Das Innenministerium hat vor einigen Tagen ein neues Förderprogramm angekündigt – passend für das Sendener See- und Hallenbad. Denn die Förderung des Bundes nimmt die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur in den Blick. Der Schwerpunkt soll jedoch laut Ministerium bei Sportstätten wie Schwimmhallen, Freibädern oder Sportplätzen liegen, da dort ein besonderer Instandsetzungsrückstand herrsche.

Um Kommunen bei der Sanierung zu unterstützen, werden 2018 bundesweit 100 Millionen Euro bereitgestellt. Das Programm nennt sich „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Der Bund übernimmt bei den Projekten in der Regel 45 Prozent der Kosten, normalerweise seien das zwischen einer und vier Millionen Euro. „Bei nachgewiesener Haushaltsnotlage der jeweiligen Kommune besteht die Möglichkeit, eine Erhöhung der Bundesförderung auf bis zu 90 Prozent zu erhalten“, heißt es in einer Info des Innenministeriums. Ob das auf Senden – im Vergleich zu anderen Kommunen in Deutschland – zutrifft oder ob Senden überhaupt ausgewählt wird, muss sich dann zeigen.

Ferienausschuss diskutiert über eine mögliche Bewerbung

Um an dem Förderprojekt teilnehmen zu können, muss zunächst der jeweilige Stadt- oder Gemeinderat einer Bewerbung zustimmen. Deswegen steht das Programm am kommenden Dienstag, 21. August, auch auf der Tagesordnung im Sendener Ferienausschuss. Die Stadtverwaltung gab auf Nachfrage bekannt, dass das Außenbecken und die Röhrenrutsche Teil des Antrags sein sollen. Damit würden ungefähr 2,5 Millionen Euro für das Becken und rund eine Million Euro für die Rutsche zusammenkommen. Von dieser Summe würde der Bund dann rund 1,6 Millionen Euro übernehmen – den Rest in Höhe von 1,9 Millionen müsste immer noch die Stadt schultern. Wenn die Ausschussmitglieder am Dienstag zustimmen, ist jedoch weiterhin unklar, von welchen Summen man ausgeht. In der jüngsten Sitzung taten die Räte die vorgestellten Pläne als viel zu teuer ab, man wolle keine „Luxussanierung“ (wir berichteten).

Diese stellt auch das Innenministerium mit seinem Förderprogramm nicht in den Vordergrund. Ziel sei es, vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklungen eine zukunftsfähige soziale Infrastruktur mit Sport- und Kulturangeboten zu schaffen. Die geförderten Einrichtungen sollen regional bedeutsam und die Sanierungen schnell umsetzbar sein. Bewerbungsende für das Förderprogramm ist der 31. August.

