vor 51 Min.

Gift im Boden, Bordell im Weg: Entsorgung auf Ulmer Moco-Areal hat begonnen

Plus 27 Millionen Euro kostet die Entsorgung von Altlasten auf dem Moco-Areal. Doch fürs geplante Gewerbegebiet muss die Stadt Ulm noch andere Probleme umschiffen.

Von Sebastian Mayr

Die Gift-Entsorgung im Boden des Braun-Areals hat begonnen. Die Stadt Ulm will die Fläche zwischen der Blaubeurer Straße und den Bahngleisen zu einem Gewerbegebiet entwickeln, etwa für innovative Handwerksbetriebe oder Dienstleistungsunternehmen. Doch der Boden auf einem Teil des Moco-Areals ist mit Altlasten verseucht, die Entsorgung der Stoffe wird viel Geld verschlingen. Rund 27 Millionen Euro wird die Entsorgung nach dem aktuellen Stand kosten. Die Planungen für das Gewerbegebiet gehen erst los. Und schon jetzt deutet sich an, dass es rund um die Bordelle Probleme geben könnte.

Im Jahr 2013 hat die Stadt das Moco-Areal gekauft, es ist eine der letzten großen innerstädtischen Gewerbeflächen. Damals hatte die Scheuffele-Gruppe ihr Mocopinus-Hobelwerk dort aufgegeben. Auf einem Teil der Fläche, dem Braun-Areal, hatte Jahre davor die Firma Gebrüder Braun Dachpappen und Teerprodukte her, hier ist der Boden massiv verseucht. Die laufende Boden- und Grundwassersanierung soll 2022 abgeschlossen sein.

Arbeiten auf dem Moco-Areal in Ulm haben begonnen

Das geplante Gewerbegebiet verläuft zwischen der Blaubeurer Straße und den Bahngleisen, doch ein Bereich ist auf dem Plan ausgespart. Dort befindet sich das Eros-Center. Die neuen Firmen samt der Straßen und Wege, die dorthin führen, werden also womöglich um das Bordell herum gruppiert. Stadtplaner Peter Rimmele räumte in einer Bauausschusssitzung im November ohne Umschweife ein: Alles ließe sich einfacher gestalten, wenn das Eros-Center nicht an dieser Stelle stünde.

Doch was steht, darf bleiben. Für das Eros-Center besteht Bestandsschutz. Einziges Werkzeug der Stadt ist fürs Erste eine Veränderungssperre. Dann sind größere Erweiterungen verboten, die die Planungen für das Gewerbegebiet noch weiter erschweren könnten. Grundsätzlich sind Vergnügungsstätten – also Bordelle, Spielhallen und Ähnliches – entlang der Blaubeurer Straße erlaubt. Prostitution ist in Baden-Württemberg nur in Städten verboten, die weniger als 35.000 Einwohner haben. Größere Städte dürfen lediglich Sperrgebiete festlegen. Ähnliche Regeln gelten für Spielhallen und Wettbüros. In Ulm sind Letztere nur entlang der Blaubeurer Straße sowie in der Bahnhof- und der Hirschstraße erlaubt. Bordelle sind ausschließlich entlang der Blaubeurer Straße zulässig. Soll das neue Gewerbegebiet von solchen Orten freigehalten werden, müsste an anderer Stelle die Möglichkeit für Glücksspiel und käuflichen Sex geschaffen werden.

In der Sitzung hatte Günter Zloch (CDU/Ulm für Alle) zwar heftige Kritik geäußert und daran erinnert, dass Bordelle vielerorts in Zusammenhang mit Zwangsprostitution und Menschenhandel stünden. Doch Baubürgermeister Tim von Winning machte deutlich, dass der Stadt die Hände gebunden sind. „Menschenhandel können wir nicht baurechtlich lösen“, sagte er. Vergnügungsstätten könnten nicht grundsätzlich verboten werden. Mit Blick auf das Eros-Center betonte von Winning: „Der Betrieb hat Bestandsschutz wie jeder andere.“ Dennoch will die Stadtverwaltung nach Möglichkeiten suchen, die für die Entwicklung des Areals besser geeignet sind als der Status quo.

Probleme bei Ulmer Gewerbegebiet an der Blaubeurer Straße

Offen sind auch andere Fragen – nicht zuletzt steht die Entscheidung aus, welche Betriebe die Stadt überhaupt anlocken möchte. Zunächst soll der Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm (SUN) einen Bebauungsplan aufstellen lassen und in der Öffentlichkeit sowie bei Behörden Stellungnahmen zu den Plänen einholen. Grobe Vorstellungen zu wesentlichen Punkten gibt es bereits.

Parallel zur Blaubeurer Straße soll eine zweite Ost-West-Verbindung gebaut werden. Diese soll das neue Gewerbegebiet erschließen und gleichzeitig die bestehende Route entlasten. Politiker mehrerer Fraktionen pochen darauf, auch eine neue Brücke über die Bahngleise zu errichten. Sie soll als zusätzlicher Überweg für Fußgänger und Radfahrer dienen und den Eselsberg mit dem Gewerbegebiet und der Weststadt verbinden. Die Grünen wünschen sich diese Brücke in der Verlängerung der Magirusstraße.

Dann hätte sie aus Sicht von Stadtrat Michael Joukov-Schwelling den größten Nutzen für die Bürger. Baubürgermeister Tim von Winning ist von dieser Variante allerdings wenig überzeugt: „Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir an der allerbreitesten Stelle, die die Bahn hat, eine Brücke bauen.“

Zudem gehörten der Stadt gerade dort nicht alle Grundstücke – ein Bau an dieser Stelle wäre also besonders aufwendig, besonders kostspielig und besonders langwierig.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen