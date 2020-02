vor 37 Min.

Giftattacke auf Babys: Verdächtige Krankenschwester wohl wieder frei

Die junge Krankenschwester, die fünf Babys in Ulm mit dem Betäubungsmittel Morphin vergiftet haben soll, ist wohl aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Gibt es eine Wende in den Ermittlungen rund um die Giftattacke auf fünf Babys in der Ulmer Kinderklinik? Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge ist die junge Krankenschwester, die Polizei und Staatsanwaltschaft für die Täterin halten, aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte dies auf Anfrage unserer Redaktion nicht kommentieren. Es werde vermutlich im Laufe des Tages weitere Informationen zu den Ermittlungen geben, kündigte er an.

Die Frau war am 28. Januar 2020 verhaftet worden, nachdem Polizisten in ihrem Spind eine Spritze gefunden hatten, die Muttermilch und das Betäubungsmittel Morphin enthielt. Mit diesem starken Schmerzmittel waren in den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2019 fünf Säuglinge auf einer Überwachungsstation der Kinderklinik Ulm vergiftet worden. Nur das schnelle Eingreifen des Klinikteams hatte verhindert, dass die Babys starben. (mase)

