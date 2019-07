vor 36 Min.

Giovanni Zarrella singt für seine Fans in der Glacis-Galerie

Draußen war es ganz schön heiß und sonnig, und auch drinnen kam Urlaubsstimmung auf: In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm gab am Freitag der Musiker Giovanni Zarrella ein Gastspiel.

Draußen war es ganz schön heiß und sonnig, und auch drinnen kam Urlaubsstimmung auf: In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm gab am Freitag der Musiker Giovanni Zarrella ein Gastspiel.

Draußen war es ganz schön heiß und sonnig, und auch drinnen kam Urlaubsstimmung auf: In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm gab am Freitag der Musiker Giovanni Zarrella ein Gastspiel. Der 41-Jährige sang vor etwa 200 Besuchern fünf Lieder seines neuen Albums „La vita è bella“, gab Autogramme und ließ sich für Selfies fotografieren.

Themen Folgen