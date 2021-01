14:21 Uhr

Glätteunfall in Biberberg: Auto prallt gegen ehemaliges Feuerwehrgerätehaus

In einer Kurve kommt die 18-jährige Autofahrerin von der Straße ab. Doch sie hat Glück.

Eine junge Autofahrerin ist bei einem Glätteunfall am Mittwochmorgen unverletzt geblieben. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 18-Jährige gegen 8.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Biberberger Straße in Biberberg in östliche Richtung. In einer Linkskurve kam sie wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern und rutschte nach rechts von der Fahrbahn ab.

Am Auto und am Gebäude entstanden Schäden

Laut Polizeibericht prallte sie dann mit ihrem Fahrzeug gegen das ehemalige Feuerwehrgerätehaus. Die junge Frau hatte Glück, sie blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus wurde durch den Aufprall leicht beschädigt. (az)

