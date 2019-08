vor 59 Min.

GlasBlasSing in Neu-Ulm: Flasche leer? Von wegen!

Diese Vier gehen nicht an den Pfandautomaten: Die Gruppe GlasBlasSing unterhielt im Museumshof bestens.

Um den Pfandautomaten machen diese Berliner einen Bogen: Das Quartett GlasBlasSing aus Berlin beschließt die Saison von „Kultur im Museumshof“ in Neu-Ulm mit ungewöhnlichen Klängen.

Von Andreas Brücken

Leere Flaschen gehören in den Pfandautomat oder in den Altglascontainer. Das ist sogar gesetzlich durch die „Verordnung über die Verwendung und Vermeidung von Verpackungsmaterial“ geregelt. Da erscheinen die Mitglieder der Band GlasBlasSing aus Berlin fast anarchistisch, schließlich führen sie Flaschen aller Art nicht wieder dem Wertstoffkreislauf zu, sondern nutzen die Behältnisse als Musikinstrumente. Rund 150 Besucher wollten zum Abschluss der Saison von „Kultur im Museumshof“ erleben, welche Töne das Quartett aus Kunststoffkanistern, Miniflachmännern oder Getränkedosen durch Klopfen, Klimpern und Klappern hervorzaubern kann.

„Das persönliche Stimmen der Instrumente gehört zur vornehmsten Pflicht des Musikers“, erklärt Andreas Lubert und nimmt einen kräftigen Schluck aus einer Bierflasche – mit hörbarem Erfolg: Das Liedgut aus Leergut reicht von Mozarts „Türkischem Marsch“ bis hin zum Amy-Winehouse-Song „Valerie“, welcher von den Wertstoffmusikern in „Sellerie“ umgedichtet wurde. Vielseitig zeigen sich die vier musikalischen Entsorgungsspezialisten, als sie ein Medley zum Stichwort „Halleluja“ präsentieren. Die Recycling-Vorlagen dazu kommen von Leonard Cohen, Josef Haydn und Dr. Alban. Bei GlasBlasSing geht alles zusammen.

"Personal Jesus" von Depeche Mode auf Kunststoff-Wasserspendern

„Es muss flutschen“, findet Jan „Fritze“ Lubert, der seine Fingerkuppen abschleckt, um eine Reihe kleiner Saftflaschen ploppen zu lassen. Martialisch klingen dagegen die Bassdrums aus Kunststoff-Wasserspendern, auf die David Möhring den Takt zum Depeche-Mode-Hit „Personal Jesus“ schlägt.

Amüsant ist der Auftritt der Vier nicht nur durch die Auswahl und dem Einsatz ihrer Instrumente. Auch die Texte haben es in sich. So erfahren aufmerksame Zuhörer bereits in der ersten Zeile eines wortverspielten Liedes, wie der betreffende Täter, das Opfer und der Tatort heißt: „Sven Hanna Wald“. Weiter erfahren die Besucher, dass von „automatisch alt“ das Gegenteil „Manuel Neuer“ ist.

Künstlerisch wertvoll ist die Musik aus Wertstoffen freilich nur bedingt – doch ist der Spaßfaktor, den die Musiker bringen, umso höher. Auf die Spitze treibt das Quartett seinen Auftritt mit vier Druckluftflaschen, auf denen sie Pharrell Williams’ „Happy“ interpretieren. Praktisch an diesen Instrumenten sei, dass man mit ihnen auch die Pflanzen besprühen könne, erklärt Andreas Lubert.

Percussion auf Bierkästen im Museumshof Neu-Ulm

Zum musikalischen Showdown holen die Berliner aus, als sie auf den Bierkästen einer königlich-bayerischen Brauerei eine klappernde Percussionanlage spielen. Zum Abschluss des rund zweistündigen Konzerts lassen die Musiker ihr Publikum mit den denkwürdigen Zeilen „Wer Abschied nimmt, muss auch Abschiede geben können“ zurück – jedoch nicht ohne auf ein mögliches baldiges Wiedersehen hinzuweisen: Für die bevorstehende Weihnachtszeit hat das Quartett bereits ein Programm mit dem Titel „Schöner die Flaschen nie klingen“ bereit.

