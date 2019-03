15:35 Uhr

Glasflasche ins Gesicht geschlagen

Die Polizei wird zu zwei Schlägereien in Neu-Ulm gerufen. Zwei Männer müssen ins Krankenhaus gebracht werden

Bei zwei Schlägereien in Neu-Ulm sind am Samstagabend und am Sonntag in den frühen Morgenstunden mehrere Männer verletzt worden. Die Polizei berichtet in beiden Fällen von gefährlicher Körperverletzung.

Nach dem Bericht der Beamten erfuhr die Polizei am Samstag gegen 20.45 Uhr über den Notruf von einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen in der Kasernstraße in Neu-Ulm. Mehrere Streifen fuhren dorthin. Die Beamten stellten fest, dass mehrere arabischstämmige Männer in Streit geraten waren. Daraus hatte sich eine körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. Dabei wurde mit einer Glasflasche und weiteren Gegenständen auf das Gesicht eines Mannes eingeschlagen, der so Angegriffene setzte sich mit Schlägen zur Wehr. Bereits vor Eintreffen der Streifen flüchteten mehrere derzeit noch unbekannte Täter. Einen der Beteiligten der Schlägerei brachte der Rettungsdienst wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus – der Mann klagte über Schmerzen im Bauch. Der Grund für die Auseinandersetzung und der genaue Tathergang konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen laufen.

Einsätze der Polizei in Neu-Ulm

Um etwa 4.30 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei mit zwei beteiligten türkischstämmigen Gruppierungen in einer Gaststätte in der Leibnizstraße in Offenhausen informiert. Auslöser der Auseinandersetzung war nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Streit um eine Frau: Ein 43-Jähriger interessierte sich für eine Besucherin der Gaststätte. Das missfiel einem 40-Jährigen, der sich ebenfalls dort aufhielt. In der Folge entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Gruppen um die Widersacher. Die Gruppierung des 40-Jährigen ging auf den Kreis um den 43-Jährigen los. Dabei wurde bei einem der Männer ein Ohrläppchen auf bisher nicht bekannte Weise eingerissen. Dieser Mann erlitt auch eine schwere Gehirnerschütterung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Überwachung zur stationären Überwachung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (az)

