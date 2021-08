Attacken gegen Gnadenhof für Tiere reißen nicht ab: "Wir werden terrorisiert"

Plus Andrea Hoffmann betreibt mit dem Verein "Tiere sind Freunde" einen Gnadenhof in Beuren. Immer wieder kommt es zu "richtig üblen" Attacken. Geht ein Tierhasser um?

Geht in Beuren ein Tierhasser um? Eine Flasche gefüllt mit Altöl und versehen mit einer Hassbotschaft hat Andrea Hoffmann jüngst im Garten ihres Gnadenhofs gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass wohl die Dutzenden Katzen und Ponys, die sie beherbergt und pflegt, das Ziel der Attacke gewesen sein könnten. Es sei nicht der erste Vorfall dieser Art, so die Vorsitzende des Vereins "Tiere sind Freunde". "Wir werden terrorisiert", sagt sie.