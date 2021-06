Polizei beschlagnahmt 24 Kilo Marihuana: Zugriff erfolgt bei der Übergabe

Der Zugriff erfolgte direkt bei der Übergabe der Drogen. Ende Mai hat die Ulmer Polizei eine mutmaßliche Dealer-Bande festgenommen. Es geht um kiloweise Rauschgift.

Mehrere Männer stehen im Verdacht die vergangenen Monaten im größeren Stil mit Rauschgift gehandelt zu haben. Jetzt hat die Polizei die mutmaßlichen Drogendealer gefasst. Der Zugriff erfolgte bei einer Übergabe von Rauschgift.

Seit mehreren Monaten schon würden die Staatsanwaltschaft Ulm und die Ulmer Kriminalpolizei die Männer ermittelt, heißt es in einer Mitteilung am Montag. Mitte Mai sei den Ermittlern bekannt geworden, dass es zu einer Übergabe von Rauschgift kommen soll. Am Freitag, 21. Mai, kam es im Bereich Göppingen und am Sonntag, 23. Mai, im Bereich Rottweil zu der Übergabe von Betäubungsmittel. Dabei nahm die Polizei insgesamt fünf Männer fest.

25 Kilo Marihuana und 2 Kilo Haschisch beschlagnahmt

Insgesamt beschlagnahmte die Polizei etwa 24 Kilogramm Marihuana und etwa zwei Kilogramm Haschisch. Bei weiteren Ermittlungen stieß die Polizei auf eine noch nicht in Betrieb genommene Rauschgiftplantage der Gruppierung im Rems-Murr-Kreis. Auch die beschlagnahmte die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte Haftbefehl gegen drei der Männer im Alter zwischen 27 und 31 Jahren. Der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Ulm erließ die Haftbefehle. Die drei Männer, die aus dem Bereich Göppingen, Rottweil und Dortmund stammen, befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern an. (AZ)

