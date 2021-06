Zwei schwere Unfälle im Kreis Göppingen: Kinder von Autos erfasst

Bei zwei Unfällen im Kreis Göppingen werden zwei Kinder schwer verletzt. In beiden Fällen konnten Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Im Kreis Göppingen sind am Samstag gleich zwei schwere Unfälle mit Kindern passiert. In beiden Fällen wurden die Kinder von Autos erfasst und dabei schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem VW in der Maybachstraße in Göppingen unterwegs. Ungefähr auf Höhe des Göppinger Freibads rannte dann ein sechs Jahre altes Mädchen plötzlich zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße.

Die Autofahrerin konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Unfall. Hierbei wurde das Mädchen schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Mädchen war zusammen mit ihren Eltern auf dem Weg ins Freibad. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Junge rennt beim Spielen unvermittelt auf die Straße vor ein Auto

Gut eine Stunde später, gegen 16.45 Uhr, spielte ein fünf Jahre alter Junge mit seinem gleichaltrigen Freund auf einem Grundstück in der Oberdorfstraße in Wäschenbeuren (Kreis Göppingen). Während des Spielens rannte der Junge unvermittelt in Richtung Straße. Da das Grundstück durch hohe Hecken eingewachsen war, konnte eine 81-jährige Autofahrerin den Jungen nicht sehen. Er tauchte plötzlich vor ihrem Auto auf der Straße auf.

Die Frau leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Unfall nicht mehr vermeiden. Sie überfuhr mit dem vorderen rechten Reifen das Bein des Jungen. Der Fünfjährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An dem Auto hingegen entstand kein Sachschaden. (AZ)