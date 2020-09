vor 23 Min.

Golden Tulip vor dem Aus: Was haben die Hotel-Besitzer vor?

Plus Was wird aus dem Hotel Golden Tulip in Neu-Ulm? Findet sich keine Lösung, muss den Mitarbeitern gekündigt werden. Die Besitzer äußern sich zurückhaltend.

Von Michael Kroha

Wie geht es weiter beim Hotel Golden Tulip in Neu-Ulm? Was wird aus den rund 60 Mitarbeitern? Nach der Insolvenz des aktuellen Betreibers ist die Zukunft der Immobilie am Neu-Ulmer Donauufer ungewiss. Kaufinteressenten hat es gegeben. Neben dem Liqui-Moly-Chef Ernst Post auch der Ulmer Gastronom Eberhard "Ebbo" Riedmüller. Ins Geschäft kamen sie und die Besitzer, die Anter-Group, aber nicht. Was hat das Unternehmen mit Sitz Düsseldorf jetzt vor? Ein Wellness-Hotel?

Oliver Baron, bei Anter-Group für das Hotel in Neu-Ulm zuständig, äußert sich im Gespräch mit unserer Redaktion am Freitag äußerst zurückhaltend und verweist auf das laufende Insolvenzverfahren. "Wir werden keine genauen Angaben machen", sagt er. Auch nicht zur Zukunft der Beschäftigten oder einem etwaigen Fahrplan. Über das Internet sind Übernachtungen im Hotel nur noch bis 30. September möglich – danach gilt nur noch Abreise.

Hotel Golden Tulip: Findet sich keine Lösung, müsste allen Mitarbeitern gekündigt werden

„Ich arbeite an einer Lösung“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Jochen Eisenbeis am Donnerstag unserer Redaktion. Sollte die aber nicht gefunden werden, müsste allen Mitarbeitern mit Beginn des Insolvenzverfahrens am 1. Oktober gekündigt werden. Auf einer Mitarbeiterversammlung seien alle Betroffenen bereits über diese Entwicklung informiert worden.

Was hat die Anter-Group also vor? Golden-Tulip-Mitarbeiter seien in „Einzelgesprächen“ von der Anter-Group gefragt worden, ob sie sich vorstellen könnten, nach einer fünfmonatigen Phase der Arbeitslosigkeit wieder im Hotel mitzuarbeiten. Ein Mitarbeiter findet es „geradezu eine Sauerei“, dass der Immobilienbesitzer offenbar versuche, einen Betriebsübergang zu verhindern. Denn so könne er bei einer etwaigen Wiedereröffnung durch den Wegfall der Anrechnung von Betriebszugehörigkeit und Tarifbindung Gehälter sparen. Auf der anderen Seite gebe es aber auch Zweifel, ob die Anter-Group, die lediglich ein einziges Hotel betreibt, überhaupt an einer Weiterführung interessiert sei und nicht nur versuche, den Kaufpreis in die Höhe zu treiben. Doch auch dazu macht die Anter-Group keine Angaben.

Hotel Golden Tulip: Ebbo Riedmüller hatte Interesse, jetzt nicht mehr

Im Gespräch als ein möglicher Käufer war, wie berichtet, neben Ernst Post auch der Ulmer Gastronom Eberhard "Ebbo" Riedmüller, der eigentlich auf dem Barfüßer-Gelände schon ein Hotel errichtet wollte, dann aber absprang. Aktuell, so sagt er unserer Redaktion, hat er aber kein Interesse am Golden Tulip. "Ich habe Interesse gehabt, aber wegen des Preises hat sich mein Interesse erledigt", sagt er.

Nachdem von unserer Redaktion berichtet worden war, dass Liqui-Moly-Chef Ernst Prost vom geplanten Kauf abgesprungen sei, habe sich Riedmüller zusammen mit den Besitzern, die Anter-Group aus Düsseldorf, die Immobilie angeschaut. Doch weil die von ihren Preisvorstellungen nicht abgerückt seien und das auch klar signalisiert hätten, sei die Sache für ihn erledigt gewesen.

"Das ist sehr schade", sagt Riedmüller. Die rund 60 Beschäftigten, die aktuell im Hotel arbeiten, seien "tüchtige und gute Leute, die dort schon ewig arbeiten. Aber er ist der Besitzer. Da können wir machen, was wir wollen", so der Gastronom. Über die Pläne der Anter-Group könne er wenig sagen. Um ein gängiges Wellness-Hotel mit einem großen Wellness-Bereich im Keller, der für jedermann zugänglich ist, soll es sich aber wohl nicht handeln. Eher Wellness auf den Zimmern. So soll offenbar auch das Hotel in Dortmund betrieben werden. "Wenn es funktioniert, dann Chapeau. Aber das kann ich nicht einschätzen", sagt Riedmüller.

