Greane Krapfa aus Oberelchingen feiern digitale Prunksitzung

Via Video ein Blick in die Vergangenheit: Die Prinzengarde im vergangenen Jahr bei der Prunksitzung der Greane Krapfa.

Die Greane Krapfa Oberelchingen öffnen ihr Archiv und versetzen den Zuschauer in ein Wechselbad zwischen Rührung, Wehmut und Freude. Was im Video zu sehen ist.

Von Andreas Brücken

Für Hästräger der Greane Krapfa Oberelchingen neigt sich eine trostlose Saison dem Ende zu: Selbst das Narrenbaumstellen am Fuße des Heiligen Berges ist in diesem Jahr dem Virus zum Opfer gefallen: Der Platz ist verwaist - Abstand halten statt inninger Umarmungen, FFP2-Maske statt Fasnachtshäs und die tristen Pandemiegesetze bestimmen die Stille in der fünften Jahreszeit.

Selbst das traditionelle Narrenschnorren, bei dem die Hästräger von Haus zu Haus laufen, wurde wegen der Pandemie abgesagt. Stattdessen verteilten die Fasnachter Postkarten als närrische Grüße an alle Haushalte der Gemeinde. So still wie am Klosterberg ist es derzeit auch auf der Krapfenburg, die sonst jährlich zum närrischen Treffpunkt für die Fasnachter wird. Mit einem acht Minuten langen Clip, der derzeit auf Facebook oder Youtube zu sehen ist, stemmen sich die Elchinger Narren gegen die Corona-Ruhe: Bunte Rückblicke der vergangenen Jahre und aktuelle Einblendungen haben die Mitglieder des Zunftrates zusammengetragen und damit ein Video gezaubert, das den Zuschauer in ein Wechselbad zwischen Rührung, Wehmut und Freude versetzt. Damit müssen in Elchingen die Fasnachtsfreunde nicht ganz auf ihre geliebte Prunksitzung verzichten - schließlich hat die Abteilung Karneval sein Archiv geöffnet und zeigt mehr als rund zwei Stunden Bilder und Mitschnitte vergangener Prunksitzungen.

Fasching in Corona-Zeiten: Prunksitzung online mit Archiv-Aufnahmen

Tanzgarden marschieren auf, Tanzmariechen zeigen akrobatische Hochleistungen und auch einer der legendären Auftritte von Armin Götz darf hier natürlich nicht fehlen. Zu sehen ist auf dem Onlinekanal derweil ein echtes Novum in der langjährigen Geschichte der Karnevalsgesellschaft: Ihre Tollitäten Prinz Moritz und seine Partnerin Liliane führen erstmals den närrischen Hofstaat zum zweiten Mal in Folge. Mit ihrem diesjährigen Onlineangebot haben die Narren von der Krapfenburg bewiesen, dass sie sich auch von einer Pandemie nicht die Freude am Karneval nehmen lassen. Doch sind sich alle Beteiligten in einem Wunsch einig, im kommenden Jahr wieder gemeinsam und gesund zu feiern.

