vor 53 Min.

Größerer Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Streit zwischen Ex-Liebespaar eskaliert

Die Polizei rückte mit acht Streifen zum Streit in Neu-Ulm an.

Ein 18-Jähriger aus Unterelchingen will sein Kind in Neu-Ulm besuchen. Es kommt zum Streit. Auch die Schwiegermutter mischt sich ein. Plötzlich ist ein Messer im Spiel.

Der Streit eines getrennten Pärchens hat am Donnerstag in Neu-Ulm einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 18-Jähriger hatte plötzlich ein Messer in der Hand.

Demnach kam es gegen 14.25 Uhr zu dem Streit. Der 18-Jähriger aus Unterelchingen suchte seine 19-jährige Ex-Freundin in einem Mehrfamilienhaus in der Wileystraße in Neu-Ulm auf. Er wollte laut Polizei das gemeinsame Kind sehen. Dies sei zuvor auch so zwischen dem ehemaligen Liebespaar abgesprochen worden.

Polizeieinsatz in Wileystraße Neu-Ulm: Mutter mischt sich ein

Als dann bei dem Besuch die beiden in einen Streit gerieten, mischte sich die 40-jährige Mutter der jungen Frau ein. Sie verwies den Vater des Kindes aus der Wohnung.

Doch der junge Mann gab nicht auf und stritt mit seiner Ex-Freundin im Treppenhaus weiter. Vom Lärm angelockt, kamen einige der Nachbarn hinzu und trugen wenig zur Deeskalation bei.

Als dann der junge Mann plötzlich ein Taschenmesser in den Händen hielt, setzte einer der Beteiligten einen Notruf ab. Die Polizei rückte mit insgesamt acht Polizeistreifen an. Der Streit konnte geschlichtet werden. Keiner der Beteiligten wurde bei dem Einsatz verletzt. (AZ)

