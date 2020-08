vor 5 Min.

Größerer Polizeieinsatz in Ulmer Oststadt: Wurde ein Kind entführt?

Die Polizei war am Dienstag mit vielen Kräften in der Ulmer Oststadt vertreten.

Plus Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Dienstagnachmittag in der Ulmer Oststadt präsent. Drei Männer sollen sich verdächtig verhalten haben.

Von Michael Kroha

In der Ulmer Oststadt hat es am Dienstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Zu den Hintergründen halten sich die Ermittler bislang bedeckt.

Demnach sei die Polizei ab zirka 14 Uhr mit "vielen Kräften" im Bereich der Eberhardtstraße unterwegs gewesen. Drei Männer hätten sich verdächtig verhalten und seien deshalb gesucht worden. Einer der Männer soll eine auffällig neonfarbene Jacke getragen haben, so ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zu den gesuchten Personen konnte er nicht machen.

Polizeieinsatz in Ulm dauerte über vier Stunden an

Augenzeugen berichten unserer Redaktion, dass der Polizeieinsatz über vier Stunden andauerte. Die Beamten hätten Durchsagen auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarktes gemacht. Zahlreiche Anwohner sowie Passanten seien befragt worden.

Auch in den sozialen Netzwerken wird über den Polizeieinsatz diskutiert und spekuliert. In den Kommentaren ist von einer Entführung eines Kindes die Rede. Das Kind soll schreiend in ein helles Auto gebracht worden sein, berichtet eine Anwohnerin unserer Redaktion.

Die Polizei wollte auf Nachfrage eine mutmaßliche Entführung eines Kindes nicht kommentieren. "Das werde ich weder bestätigen noch dementieren", sagt der Sprecher. Er verweist auf das "laufende Verfahren". Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen