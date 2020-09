vor 53 Min.

Großaufgebot der Ulmer Polizei kontrolliert die Maskenpflicht

Die meisten Menschen in Ulm zeigen bei der groß angelegten Polizeieinsatz Verständnis für die Maskenpflicht. Doch es gibt auch überzeugte Gegner.

Von Thomas Heckmann

Mit einem Großaufgebot an Polizisten kontrollierte das Polizeipräsidium Ulm am Mittwoch die Einhaltung der Maskenpflicht im Nahverkehr und an den Haltestellen. Alleine in Ulm wurden 650 Fahrgäste an das korrekte Tragen der Masken erinnert, bei 26 Uneinsichtigen folgt nun ein Bußgeldbescheid.

Wie viele Beamte unterwegs waren, ließ sich Claudie Kappeler, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, nicht entlocken. Konkreter als „eine hohe zweistellige Zahl“ wurde sie nicht, aber alleine die Polizeifahrzeuge rings um den zentralen Umsteigepunkt Ehinger Tor in Ulm zeigten, dass die Polizei mit aller Ernsthaftigkeit die bestehenden Regelungen überwachen will.

Ulmer Polizei will mit den Kontrollen nicht nur Bußgelder verteilen

Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen waren Dutzende Polizisten unterwegs, nicht nur an den Haltestellen, sondern auch in den Bussen und Straßenbahnen. Dabei will die Polizei nicht Bußgelder verteilen, sondern für die bestehenden Regelungen sensibilisieren und das Gespräch suchen.

Auch André Dillmann, Geschäftsführer der SWU Verkehr, hat sich die Polizeikontrollen selbst angesehen: „Wir wollen, dass sich die Fahrgäste in unseren Fahrzeugen wohlfühlen.“ Aber auch abseits der Kontrollen ist er mit dem Verhalten seiner Fahrgäste zufrieden, denn „die Sozialkontrolle funktioniert“.

Wer ohne Maske unterwegs ist oder sie nicht korrekt trägt, wird oft schon von anderen Fahrgästen darauf angesprochen. Insgesamt wurden im Stadtgebiet 650 Fahrgäste kontrolliert. Bei ungefähr der Hälfte stellten die Beamten fest, dass die Masken nicht vorschriftsmäßig getragen wurden. In 26 Fällen mussten Bußgelder ausgesprochen werden.

Passanten bedanken sich bei der Ulmer Polizei für die Masken-Kontrolle

Oft genügt der Augenkontakt eines Polizisten mit einem Nicht-Maskenträger. Wenn sich dann der Polizist noch demonstrativ die Maske etwas nach oben zupft, merken fast alle Fahrgäste, dass sie etwas vergessen haben oder die Nasenspitze herausschaut. In der Straßenbahn werden die Polizisten im Vorbeigehen aber auch von Fahrgästen angesprochen, die sich für die Kontrolle bedanken. Manchmal müssen die Polizisten an den Haltestellen daran erinnern, dass die Maskenpflicht eben nicht nur in den Fahrzeugen gilt, sondern auch an den Haltestellen.

Trotzdem gibt es immer mal wieder Menschen, die die Maske auch nach der Ansprache durch die Polizisten immer noch nicht korrekt tragen wollen. Eine Frau in der Straßenbahn argumentierte zuerst damit, dass ja niemand in ihrer Nähe sitzt und dann sei doch alles in Ordnung. Fachkundig wurde ihr durch eine Polizistin erklärt, dass sich die Aerosole in einem geschlossenen Raum weit verbreiten können. Das nächste Argument, dass sie die Maske nicht tragen könne, weil sie dann keine Luft bekommt, wurde mit dem Hinweis auf die Befreiungsmöglichkeit über ein Attest erwidert. Nun beschuldigte die Frau ihren Hausarzt, der ihr kein Attest ausstellen würde.

Geübt in solchen Endlos-Diskussionen kam von der Polizistin dann der Rat, den Hausarzt zu wechseln. Schließlich war die Maske dann eben doch über der Nase, denn selbst den Ausreden konnte problemlos entgegnet werden.

So viel kostet ein Verstoß gegen die Maskenpflicht

100 bis 250 Euro Bußgeld werden fällig, wenn ein Fahrgast sich weigert, eine Maske zu tragen. Im Alb-Donau-Kreis war das am Mittwoch nur zweimal der Fall, im Stadtgebiet Ulm gab es jedoch gleich 26 Bußgeldverfahren.

In den vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Ulm kam es seit Jahresanfang zu rund 150 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen, daher fordert die Polizei jeden Einzelnen dazu auf, durch das Akzeptieren der Maskenpflicht seinen persönlichen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie zu leisten.

