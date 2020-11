vor 56 Min.

Großauftrag für Iveco Magirus: Bundeswehr kauft 1000 gepanzerte Transportfahrzeuge

Feuerwehr-Spezialist Iveco Magirus aus Ulm beliefert die Bundeswehr. Was die Fahrzeuge können und wie SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis den Kauf sieht.

Bundesministerium der Verteidigung hat 1000 geschützte Transportfahrzeuge beim Ulmer Unternehmen Iveco Magirus bestellt. Das haben die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Martin Rivoir und der SPD-Kreisvorsitzende Martin Ansbacher am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung bekannt geben.

Bei den Transportfahrzeugen handelt es sich um das GTF ZLK 15t, ein geschütztes, hochmobiles, allradgetriebenes, robustes und hoch geländegängiges Radfahrzeug der Zuladungsklasse 15t. Die Fahrzeuge verfügen über einen Containertragrahmen, der die Aufnahme von Iso-Containern (genormte genormte Großraumbehälter für Fracht) oder Wechselpritschen erlaubt.

SPD-Mann Martin Rivoir: "Auszeichnung für Magirus und für Ulm"

Die Politiker loben den Auftrag: „Mit Blick auf die aktuell angespannte wirtschaftliche Lage und der damit verbunden Unsicherheit wird der Iveco Magirus AG und ihren Arbeitnehmern durch die Rahmenvereinbarung nun mehr Planungssicherheit gegeben“ so Mattheis. „Das sichert Arbeitsplätze in der Region, was ich sehr begrüße.“ Rivoir bezeichnete den Auftrag als Auszeichnung für die hervorragenden Ingenieursfähigkeiten des vor allem auf die Herstellung von Lösch- und Feuerwehrfahrzeugen spezialisierten Unternehmens und gleichzeitig aus Auszeichnung für Ulm und die Region. Ansbacher ergänzte, es sei gut, dass ein lange in Ulm und der Region ansässiges Unternehmen dazu beitrage, dass Soldatinnen und Soldaten sowie ziviles Personal bei Einsätzen besser geschützt sind. (az)

