10:00 Uhr

Großbrand bei Entsorgungsfirma in Ulm

Großeinsatz im Ulmer Donautal: Altpapier auf einem Firmengelände hat Feuer gefangen und immensen Schaden verursacht. Menschen wurden wohl nicht verletzt.

Mehr als 100 Feuerwehrleute und mehrere Streifen der Polizei waren am Dienstagmorgen bei einem Großbrand im Ulmer Donautal im Einsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat Altpapier auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens Feuer gefangen. Gegen 6.20 Uhr meldeten Autofahrer, die an dem Gelände vorbeigefahren waren, das Feuer über den Notruf. Eine Halle der Recyclingfirma stand in Vollbrand, starker Rauch stieg auf. Deswegen warnten die Einsatzkräfte die Anwohner und forderten sie auf, Fenster geschlossen zu halten.

Gegen 9.40 hatte die Feuerwehr das Hauptfeuer gelöscht, Glutnester wurden auch eine Stunde später noch bekämpft. Der Schaden soll nach Schätzungen der Polizei mindestens 250.000 Euro betragen. Hinweise auf Verletzte gibt es derzeit nicht. (mase)

