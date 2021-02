vor 31 Min.

Großbrand in Amstetten: Mehrere Rinder verenden im Feuer

Auf einem Rinderhof in Amstetten ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Beim Brand verendeten Rinder.

In Amstetten ist am Freitagnachmittag auf einem Rinderhof ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und löscht den Brand. Die Löscharbeiten sollen laut Polizei am Freitagabend "noch einige Zeit" andauern.

Die Einsatzkräfte rückten gegen 16.15 Uhr in die Spitalstraße aus. Dort stand eine Scheune in Flammen. In dem Gebäude befanden sich ungefähr 30 Rinder. Etwa die Hälfte wurde in Sicherheit gebracht, einige von ihnen verendeten.

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. (AZ)

