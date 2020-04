00:30 Uhr

Großbrand in Blaustein: Sachschaden ist immens

Ein Großbrand ist in der Nacht zum Montag in einem Blausteiner Stadtteil ausgebrochen.

In einer Scheune im Stadtteil Arnegg ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen

In der Nacht zum Montag ist ein Brand in einer Scheune im Blausteiner Stadtteil Arnegg ausgebrochen. Der Schaden ist immens. Als gegen halb fünf Uhr am Montagmorgen das Feuer im Blausteiner Stadtteil Arnegg entdeckt wurde, brannte die Scheune bereits lichterloh. Das Prasseln der von der Hitze zerplatzenden Eternitplatten der Dacheindeckung hatte Anwohner aufgeweckt, auch von der mehrere Hundert Meter entfernten B28 ( Ulm–Reutlingen) waren die Flammen am Arnegger Ortsrand zu sehen.

Fast einhundert Feuerwehrleute, auch aus Ulm und Blaubeuren, wurden an die Einsatzstelle geschickt. Ralf Ziegler, Kreisbrandmeister des Alb-Donau-Kreises, sah auf dem Weg zur Einsatzstelle etwa fünf Kilometer vorher plötzlich ein rotes Leuchten am dunklen Himmel. Eine von mehreren Gasflaschen war mit einem Feuerball explodiert, glücklicherweise vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrleute.

Unter äußerster Vorsicht wurde mit den Löscharbeiten begonnen, von allen Seiten wurde die Scheune, in der zahlreiche Maschinen und Geräte untergestellt waren, gelöscht. In einer angebauten Garage befanden sich zwei Porsche-Sportwagen, ein aktueller und ein Oldtimer. Beide konnten beschädigt aus der Garage gerettet werden. Auch von zwei Drehleitern aus wurde gelöscht.

Um den ungeheuren Wasserbedarf für die Löscharbeiten zu decken, wurde nicht nur das Trinkwassernetz genutzt, sondern auch mehrere Leitungen zur gut einhundert Meter entfernten Blau gelegt. Mit den Pumpen von drei Feuerwehrfahrzeugen wurde von dort aus ausreichend Wasser herangepumpt.

Nach gut zwei Stunden waren die Flammen dann so weit gelöscht, dass keine Gefahr mehr für die Umgebung ausging. Mit einem Bagger wurde der Rest des Gebäudes eingerissen, um auch noch die letzten verbliebenen Glutnester freilegen zu können und die Flammen zu ersticken. Die Kriminalpolizei hat noch am Montagmorgen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 250000 Euro. (heck)

