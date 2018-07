00:35 Uhr

Große Ehre für Rosl Schäufele

24 Persönlichkeiten haben am Montag in München die Kommunale Verdienstmedaille erhalten. Zu den Geehrten zählte Neu-Ulms Dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele (im Bild rechts neben Innenminister Joachim Herrmann).

Die Neu-Ulmer Politikerin erhält die Kommunale Verdienstmedaille in Silber

An 24 Persönlichkeiten aus ganz Bayern hat gestern Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München die Kommunale Verdienstmedaille verliehen. Unter ihnen: Rosl Schäufele, die für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Kommunalpolitik geehrt wurde. Sie erhielt dafür die Verdienstmedaille in Silber.

„Rosl Schäufele stellt sich seit vier Jahrzehnten unermüdlich in den Dienst der kommunalen Selbstverwaltung“, sagte der Minister in seiner Laudatio über die SPD-Politikerin. „In dieser langen Zeit hat sie durch ihr vorbildliches Wirken als Stadt- und Kreisrätin die Politik in der Stadt und im Landkreis Neu-Ulm maßgeblich mitgeprägt.“ Als Mitglied des Stadtrats Neu-Ulm habe sie sich seit 34 Jahren tatkräftig für die Interessen ihrer Heimatstadt eingesetzt. „Von 2002 bis 2008 übernahm sie das Amt der Dritten Bürgermeisterin, das sie seit 2014 erneut ausübt.“ Mit hohem persönlichen Einsatz und Augenmaß für das Machbare engagiere sie sich in zahlreichen Gremien, insbesondere für die Themen Hochwasserschutz, Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer, Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie für alle Fragen zu Gewerbe und Handel. Maßgeblich habe Schäufele an der Bewerbung Neu-Ulms zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2008 beigetragen, hob Herrmann hervor. Besonders am Herzen liege ihr der Stadtteil Pfuhl, um dessen Belange sie sich tatkräftig kümmere.

Auch Rosl Schäufeles Wirken im Kreistag wurde gewürdigt. Kompetent und engagiert habe sie zahlreiche richtungsweisende Beschlüsse zur positiven Entwicklung des Landkreises vorbereitet und mitgetragen, sagte Hermann. Sechs Jahre lang war Schäufele weitere Stellvertreterin des Landrats. (az)

