vor 37 Min.

Große Party mit den Schlagerstars von früher und heute

Die „Festivalnacht des Schlagers“ lockt 3000 Besucher in die Arena in Neu-Ulm. Mit dabei: Jürgen Drews, Marianne Rosenberg, Vanessa Mai und Nick P.

Von Dagmar Hub

Die Welt des Schlagers ist wenig komplex. Da lässt die Liebe Flügel wachsen und auch einmal eine Träne vergießen. Mit Schmetterlingen und Engeln besiedelt ist die heile Schlagerwelt, und am Himmel funkeln Sterne und Regenbögen. Für Stunden – vom frühen Abend bis weit nach Mitternacht – ließ die „Festivalnacht des Schlagers“ 3000 Fans in der Ratiopharm Arena abtauchen in diese rosige Welt, und Stars und Sternchen von einst und von heute wurden vom Publikum gefeiert. Das zeigte sich von der Altersspanne her gemischt wie selten: Manch einer, der Jürgen Drews frühe Hits schon als Erwachsener erlebt hatte, sang mit – neben Teenagern und Twens. Doch beim genaueren Blick hinter die Glitzerwelt zeigte der Abend auch: So einfach ist es auch unterm Regenbogenhimmel nicht, oben zu bleiben.

Muss ein Schlagerstar über die Jahrzehnte als Fels in der TV-Unterhaltung gleich bleiben, unveränderlich, als ob ihm die Zeit auch optisch quasi nichts anhaben kann, oder darf auch er sich ändern, um authentisch sein zu können? Die Gäste der Schlagernacht waren da unterschiedliche Wege gegangen. Aber vorweg: Zwischen den Anheizern von der Alpenrockband Rockspitz und der vierköpfigen Boygroup Feuerherz steigerte sich die Stimmung der Party-Nacht nicht kontinuierlich mit der Abfolge der Gäste – manche Überraschung passierte. Die so unterschiedlichen Auftritte verband aber, dass in deutscher Sprache geschmachtet wurde – ganz gleich, ob gecoverte Titel wie Blondies „Heart of Glass“ oder ein eine Karriere prägender Erfolgshit wie „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ die Fans zum Mitklatschen und Tanzen brachten.

Marianne Rosenbergs Disco-Schlager-Sound zog nicht mehr so wirklich

Das Publikum einer solchen Nacht als Erster aus dem Alltag abholen zu müssen, das ist nicht leicht – zumal, wenn eine Band erst seit kurzer Zeit besteht. Rockspitz gelang dieses Kunststück fabelhaft: Vom Leipheimer Kinderfest in die Arena – für Bandleader Jody Katsikas, dessen Lebensmotto „Besen in die Hand und selber fegen“ ist, ging bei der Schlagernacht ein Traum in Erfüllung. Die Fans feierten den Auftritt der lokalen Volksrocker als einen der besten des Abends: Die sechs gestandenen Männer brachten starke Bühnenpräsenz – und was man so alles auf den Vornamen der gut gebauten und Gänsehaut verursachenden Edeltraut reimen kann, ist schon verblüffend.

Freundlichen Applaus gab es für die Laupheimer Sängerin Simona, die es zwischen Rockspitz und dem Kärnter Nik P. nicht einfach hatte, fieberte das Publikum doch Nik P.’s Hit vom personalisierten Stern entgegen, der noch immer die All-time-Liste der erfolgreichsten Singles der deutschen Charts anführt. Vom Kellner zum Bühnenstar – die Karriere des Autodidakten lässt auch ein bisschen die harte Arbeit erahnen, die hinter dem Erfolg steckt. Und silberne Jeans samt riesigem Kreuz auf dem T-Shirt kann man auch mit 56 Jahren tragen.

Marianne Rosenberg, inzwischen 63 Jahre, setzte auf den Disco-Schlager-Sound der späten 70er, der beim Publikum trotz Hits wie „Marleen“ und „Er gehört zu mir“ aber nicht mehr wirklich zog. Fit ist die ehemalige DSDS-Jurorin nach ihrem unverschuldeten, schweren Autounfall im November jedenfalls wieder. Jürgen Drews dagegen, zehn Jahre älter als Marianne Rosenberg, hat den Mädchenverführer-Charme des der Musik zuliebe abgebrochenen Medizinstudenten hinter sich gelassen: Er erscheint mit knallgelbem Stepp-Anorak und zwei schwarzen Mänteln darüber im Zwiebellook – doch so kalt ist es in der Arena gar nicht, und ein Kleidungstück nach dem anderen fällt auf den Bühnenboden.

Jürgen Drews verspricht dem Publikum ein eigenes Konzert in Neu-Ulm

Die Fitness des von Thomas Gottschalk ernannten „Königs von Mallorca“, der seit über 50 Jahren auf der Bühne steht, erstaunt. Drews bringt neue Arrangements seiner Hits – und 3000 Zuhörer jubeln und singen das „Bett im Kornfeld“ mit. Eines jedoch ärgert Drews: Die 45 Minuten, die ihm das Programm zugesteht, „das ist doch nix“, sagt er. Ein ganzes Konzert, zweieinhalb Stunden, das wollen er und seine Fans in der Arena eigentlich. Ob Drews das Versprechen eines Tages einlösen wird? Die Energieleistung, die er beim – 1973 mit den Les Humphries Singers produzierten – „Mama Loo“ auf die Bühne bringt, dürfte die Fans genau darauf hoffen lassen.

Das Ende der Party gehörte den Schlagerstars der jüngsten Gegenwart: Vanessa Mai, Gesicht einer Kampagne für den deutschen Schlager und verheiratet mit dem Stiefsohn von Andrea Berg, lässt gern tief blicken und ließ auch im karierten Anzug noch Haut hervorblitzen, bevor die Jungs der poppigen Boygroup Feuerherz bewiesen, dass die heile Schlagerwelt wohl auch das 21. Jahrhundert überstehen wird.