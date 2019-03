19.03.2019

Große Putzete

Ehrenamtliche sammeln am Samstag Müll in Hegelhofen.

In Hegelhofen wird Müll gesammelt

Wilden Müllablagerungen in und um Hegelhofen wird am Wochenende der Kampf angesagt: Am Samstag, 23. März, findet in dem Weißenhorner Stadtteil eine große Putzete statt. An der Müllsammlung können sich ehrenamtliche Helfer beteiligen, wie die Stadt Weißenhorn mitteilt.

Der Terminankündigung zufolge soll am Samstag schwerpunktmäßig der in der Landschaft herumliegende Müll um den Bolzplatz sowie an den Ortsrändern, Feldwegen und Wiesen eingesammelt werden. Die Helfer treffen sich um 15.30 Uhr am Parkplatz Weinstadel in Hegelhofen, Oberfeldstraße 2.

Die Organisatoren hoffen auf möglichst zahlreiche Beteiligung. Auch Kurzentschlossene können mitmachen, nach Angaben der Stadtverwaltung ist eine vorherige Anmeldung nicht nötig. Es wäre allerdings von Vorteil, wenn Helfer eigene Garten- oder Arbeitshandschuhe mitbringen. Sonstige Utensilien zum Einsammeln werden gestellt. (az)

Bei Rückfragen können sich interessierte Bürger unter der Telefonnummer 07309/84-302 an die Stadtverwaltung wenden.

Themen Folgen