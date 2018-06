vor 36 Min.

Große Verwirrung um Sendener Kindergärten

Wie viele Kinder sollen pro Gruppe berechnet werden? Die Sendener Räte kritisieren eine misslungene Kommunikation.

Von Carolin Oefner

Beim Thema Kinderbetreuung kann es schon mal emotional werden. Nicht nur bei Eltern, die es direkt betrifft, sondern auch im Sendener Stadtrat. Nachdem das Thema Bedarfsplanung, wie berichtet, schon einmal im Ausschuss beraten worden war, sollte nun eigentlich nur noch die von der Verwaltung ausgearbeitete Analyse zur Kenntnis genommen werden.

Doch die Räte nahmen das zum Anlass, über misslungene Kommunikation zu sprechen. „Nach der ersten Sitzung ist einiges schief gelaufen“, begann Claudia Schäfer-Rudolf (CSU). Man habe zwar 25 Kinder pro Gruppe gewünscht und auch beschlossen, jetzt komme jedoch das große „aber“. Die Zahl 25 soll nur hergenommen werden, um rechnersich zu planen. Also konkret: Wie viele Gebäude die Stadt bauen und bereithalten muss. „Denn es weiß absolut keiner, wie viele Gruppen wir in einigen Jahren wirklich brauchen werden – nachsteuern müssen wir also in jedem Fall“, sagte Schäfer-Rudolf. „Wir wollen die Stadt Senden nur hinsichtlich der Planungen entlasten.“

Die Belegung soll so bleiben wie bisher

Nach dem Willen der Stadträte sollen die Gruppen jedoch nicht bis zur Grenze voll werden, sondern alles so bleiben, wie es bisher gemacht wird. Also: Mit der Maximalzahl die nötigen Gruppen berechnen, dann bei Bedarf nachjustieren und die Gruppen wie bisher belegen. „Es ist uns allen völlig unverständlich, dann von der Stadt eine Aussage zu lesen, dass Senden keine ’Aufbewahrungsanstalt’ sein soll“, sagte Schäfer-Rudolf.

Dieser deutlichen Kritik schlossen sich einige Räte an. Maren Bachmann (SPD) fand es „unmöglich, dass uns unverantwortliches Verhalten vorgeworfen wurde“. Helmut Meisel (Grüne) sagte, dass es verwirrend dargestellt worden sei und deswegen falsch ankam.

Weniger Flexibilität bei Planungen

Die Verwaltung hatte in einer Mitteilung nach dem damaligen Ausschuss den Begriff „Aufbewahrungsanstalt“ verbreitet. Sie wollte die Zahl 23 durchsetzen. „Wenn wir 23 ansetzen, binden wir uns selbst, und müssen dann sofort mehr Gebäude planen“, verdeutlicht Theo Walder (CSU). Kämmerer Manuel Haas bestätigte auf Nachfrage der Räte, dass bei einem niedrigeren Schlüssel der Bau teurer werde und andere Projekte zurückstehen müssen.

Kritik äußerten die Räte auch an dem zuständigen Bereichsleiter Walter Gentner, der mit den vorgestellten Zahlen und Begriffen für „Unsicherheit gesorgt hat, die nicht sein musste“, wie Hans-Manfred Allgaier (Freie Wähler) sagte. Die langen Diskussionen, so die allgemeine Auffassung, hätte man sich sonst sparen können. Die Mehrheit stimmte für den von Schäfer-Rudolf vorgeschlagenen Beschluss, Heinz-Peter Ehrenberg (Grüne) und Bürgermeister Raphael Bögge dagegen. Bögge war zuvor der Ansicht, dass man nur über den Weg diskutiere und das Ziel gleich sei.

