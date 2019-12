vor 43 Min.

Großeinsatz: Das steckt hinter dem vermeintlichen Schuss

Zahlreiche Polizisten sperrten am Dienstagabend kurzzeitig die Brücken nach Ulm ab und kontrollierten die Fahrzeuge.

In Neu-Ulm sind am Dienstagabend zahlreiche Einsatzkräfte ausgerückt. Jetzt sind die Hintergründe bekannt

Ein Großeinsatz der Polizei hat sich am Dienstagabend in Neu-Ulm ereignet. Die Brücken nach Ulm wurden zeitweise von bewaffneten Polizisten abgesperrt, alle Fahrzeuge kontrolliert. Jetzt steht fest, was der Hintergrund des Einsatzes war – und dass es keinen „Schuss“, wie zunächst gemeldet, gegeben hat.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, kam es am Dienstagabend in der Neu-Ulmer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Daran beteiligt waren nach derzeitigem Stand mindestens vier Männer. Die beiden Parteien trafen im Bereich der Steubenstraße aufeinander. Ob das Treffen zufällig oder geplant war, ist derzeit noch unklar, wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte. Fest steht jedoch, dass sich die vier Männer kannten.

Es kam laut Polizei zu einem Streit zwischen den Gruppen, danach fuhren zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren mit einem Auto davon. Sie wurden jedoch von einem weiteren Wagen verfolgt, in dem der Polizei zufolge mindestens die anderen beiden Männer – 19 und 20 Jahre alt – saßen. Ob sich noch mehr Personen in diesem Auto befanden, wird noch ermittelt. Die „Verfolgungsjagd“ führte über die Ringstraße und die Reuttier Straße. Teilweise fuhren die Männer mit den beiden Wagen dabei auch über rote Ampeln.

Die beiden Männer, die im ersten Auto saßen, fuhren schließlich weiter zur Polizeiinspektion Neu-Ulm. Der zweite Wagen fuhr zunächst unerkannt weg. Im Rahmen der ersten Mitteilung war von einem „lauten Knall“ die Rede gewesen, den die 20- beziehungsweise 21-jährigen Männer als Schuss auf ihr Auto interpretiert hatten. Laut Angaben des Pressesprechers hatten die beiden Männer den „Schuss“ aber nur gehört und nicht gesehen. Anhand einer Überprüfung der Spuren und einer Befragung der Beteiligten konnte das die Polizei jedoch recht schnell ausschließen. Das Geräusch entstand stattdessen vermutlich dadurch, dass einer der beiden anderen Männer auf das Auto der davonfahrenden Männer geschlagen hatte – das Auto war an einer Stelle beschädigt.

Trotzdem rückten wegen der Erstmitteilung und des vermeintlichen Schusses zunächst mehrere Polizeistreifen aus, zudem wurden Fahndungsmaßnahmen im Neu-Ulmer Stadtgebiet eingeleitet. Dabei wurden auch die Brücken nach Ulm von Polizisten, die teilweise mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, besetzt und dort Kontrollen durchgeführt. Diese Maßnahmen wurden aufgrund der ersten Mitteilung so gewählt, unter anderem wegen der potenziellen Gefährlichkeit der Situation. Die Polizei betont jedoch, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden hat. Nachdem klar war, dass es keinen echten Schuss gegeben hatte, wurden die Polizisten wieder abgezogen.

Die weiteren Ermittlungen führten zum zweiten Fahrzeug und den anderen beiden bislang bekannten Männern. Nach Überprüfungen konnten alle Männer nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und einhergehenden Bedrohung, die die beiden 20- und 21-Jährigen zum Davonfahren veranlasst hat, führt derzeit die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Mindestens eine der beteiligten Personen ist polizeibekannt, heißt es seitens der Polizei.

In den sozialen Netzwerken war vielfach die Rede von kreisenden Polizeihubschraubern. Dem widerspricht die Polizei jedoch. „Es war kein Polizeihubschrauber der Bayerischen Polizei im Einsatz“, stellte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West klar. (az/aat)

