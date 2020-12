vor 16 Min.

Großeinsatz der Polizei am Ulmer Kuhberg: Schule nach Amok-Alarm geräumt

Aktuell läuft am Ulmer Kuhberg ein Großeinsatz der Polizei im Bereich einer Schule. Es wurde eine "verdächtige Wahrnehmung" gemacht.

An einer Schule am Ulmer Kuhberg läuft seit Donnerstagmittag ein Großeinsatz der Polizei. Wie Wolfgang Jürgens, Sprecher der Ulmer Polizei unserem Mitarbeiter vor Ort berichtet, hätten Schüler in der Schule am Kuhberg eine "verdächtige Person" wahrgenommen und diese gemeldet. Es soll sich um einen maskierten Mann gehandelt haben.

"Für uns ist das Anlass genug, um nachzuschauen, was ist das für eine Person ist", so Jürgens. Sodann seien entsprechende Maßnahmen getroffen worden, dass die Schüler in Sicherheit sind. Die Polizei rückte mit starken Kräften aus. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) ist vor Ort und durchsuchte Raum für Raum das Schulgebäude. "Wir wollen jetzt aufklären, wer dort gesehen worden ist", so Jürgens.

Polizeieinsatz in Ulm: Schüler werden in die Kuhberghalle gebracht

Die Schüler befanden sich derweil noch immer in den Klassenräumen. Gegen 14.30 Uhr waren alle Räume abgesucht und die Schüler ins Freie geleitet worden. Von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm zur Verfügung gestellte Gelenkbusse bringen die Schüler nun an die Kuhberghalle. Ein Mitarbeiter unserer Redaktion ist vor Ort und beschreibt die Lage als "koordiniert" und "ruhig".

An der Sporthalle im Egginger Weg 49-52 wurde eine Anlaufstelle für Eltern geschaffen. Dort sollen die Schüler registriert und durchgecheckt werden, ob es ihnen gut geht. Rettungsdienst und Notfallseelsorger sind vor Ort.

Die Römerstraße in Ulm ist zur Stunde wegen des Einsatzes gesperrt, die Straßenbahnlinie blockiert. Es kommt entsprechend zu Behinderungen im Nahverkehr. (krom/heck)

Weitere Informationen folgen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen