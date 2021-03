18:00 Uhr

Großeinsatz der Polizei in Ulm: Mann schlägt Frau in der Fußgängerzone

Beliebter Treffpunkt in Ulm: Der Blick von Süden auf die Deutschhausgasse.

Zu einem großen Polizeieinsatz kam es in der Ulmer Fußgängerzone.

Am helllichten Tag wurde die Polizei Ulm am Montagnachmittag in die Fußgängerzone gerufen. Wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten, ging der Hinweis ein, dass ein Mann auf eine Frau einschlage. Als die Polizei zum Ort des Geschehens zwischen dem Parkhaus Deutschhaus und Galeria Kaufhof eilte, wechselte die Frau die Fronten.

Plötzlich sei die Polizei zum Gegner der Frau geworden. Ein Polizist wurde offenbar verletzt. Ob Alkohol und/oder Drogen im Spiel waren, vermochte die Einsatzzentrale am frühen Abend nicht zu bestätigen. Auch über die Herkunft des Paares konnte die Polizei keine Angaben machen. (heo)

