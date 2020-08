20:53 Uhr

Großeinsatz in Sendener Ortsteil Ay: Kellerbrand in Hochhaus gelöscht

Im Sendener Ortsteil Ay hat es am Freitagabend gebrannt.

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ay, einem Ortsteil von Senden, hat eine massive Rauchentwicklung verursacht. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Von Wilhelm Schmid

In einem Mehrfamilienhaus im Sendener Ortsteil Ay ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie Kreisbrandrat Bernhardt Schmidt vor Ort mitteilte, wurde der Brand in einem vermüllten Kellerabteil lokalisiert. Er wurde bereits gelöscht. Der Rauch wurde durch ein Abzugssystem über das Dach aus dem Haus geleitet.

Nach Angaben der Einsatzkräfte konnten alle Bewohner das Haus verlassen, verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 84 Feuerwehrleute, 33 Kräfte des Rettungsdienstes, sechs Polizeistreifen und zwei Fachberater des THW.