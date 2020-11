14:39 Uhr

Großeinsatz in Ulmer Römerstraße: Batterie fängt Feuer - 500.000 Euro Schaden

In Ulm brennt es im ersten Stock eines Gebäudes in der Römerstraße.

Plus Die Feuerwehr war in Ulm mit gut 40 Kräften im Einsatz. In der Römerstraße wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Es kam zu Behinderungen.

Von Thomas Heckmann

Bei einem Brand am Donnerstag in Ulm ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden. Ausgebrochen war das Feuer gegen 12.30 Uhr in Büroräumen, wo unter anderem Akkus für E-Scooter geladen und gewartet werden.

Wie die Polizei mitteilt, testeten gerade zwei Männer im ersten Stockwerk des Gebäudes in der Römerstraße eine Batterie. Diese fing mutmaßlich wegen eines Kurzschlusses Feuer. Die Männer sollen zunächst versucht haben, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Das Feuer sei aber schon zu groß gewesen, weshalb die Feuerwehr ausrücken musste. Es bildete sich starker Rauch, der in Ulm bereits von Weitem zu sehen war.

Feuer in Ulm Römerstraße: Fenster platzten

Kräfte der Wehren der Ulmer Hauptwache, aus Söflingen, aber auch aus Neu-Ulm eilten zum Brandort. Die Feuerwehr aus Neu-Ulm rückte mit einem Spezialbehälter an, um die brennenden Akkus abkühlen zu können. Rund 40 Einsatzkräften waren vor Ort und löschten das Feuer. Die Fenster platzten, Flammen schlugen heraus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf Brandstiftung. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt aus, der an der Batterie zu einem Kurzschluss führte.

Das erste Obergeschoss brannte aus. Inklusive Inventar beträgt der Sachschaden etwa 500.000 Euro.

Während des Feuerwehreinsatzes musste die Römerstraße für gut drei Stunden gesperrt werden. Für die Straßenbahn der Linie 2 wurde zwischen Kuhberg und Ehinger Tor ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die eingesetzten Busse umfuhren den Einsatzort über die Königsstraße. (mit az/rom)

