16:51 Uhr

Großeinsatz wegen stechenden Geruchs

Ausströmendes Gas sorgt am Dienstag für ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rücken in Ulmer Gesundheitszentrum an. Zehn Mitarbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ausströmendes Gas sorgt am Dienstag für ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 13.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Söflinger Straße aus. Mitarbeiter eines Gesundheitszentrum hatten einen stechenden Geruch festgestellt. Die Feuerwehr kam und lüftete das Gebäude. Rettungswägen brachten nach Polizeiangaben zehn Mitarbeiter vorsorglich in Krankenhäuser. Nach ersten Ermittlungen waren die Gase einer Anlage zur Notstromversorgung entströmt. Die hatte einen technischen Defekt.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Ermittler prüfen nun auch, um was für Gase es sich handelte.

Was die Polizei in der Region sonst noch zu tun bekam: In Jedesheim wurde ein Mann durch einen Kopftritt schwer verletzt, in Weißenhorn hat ein Mann das Auto seiner Freundin demoliert und in Illertissen sorgten nächtliche Kneipenbesucher für Ärger.

