09.03.2019

Großer Erfolg für Ulmer Bariton

Konstantin Krimmel holt Preis beim Deutschen Musikwettbewerb

Langsam gehe ihm auf, was er da geschafft hat, sagt Konstantin Krimmel am Telefon: Am Donnerstagabend gab die mit 30 Experten besetzte Jury des Deutschen Musikwettbewerbs bekannt, dass der 1993 in Ulm geborene Bariton und neben ihm die beiden Cellisten Sebastian Fritsch (Stuttgart) und Friedrich Thiele (Dresden) den Preis des in Nürnberg ausgerichteten Deutschen Musikwettbewerbs 2019 gewonnen haben. „Ein überwältigendes Gefühl!“, freut sich der 26-jährige Krimmel, der sein Studium an der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart 2020 beenden wird.

Ein Mammutprogramm aus 25 Stücken verschiedener Gattungen und unterschiedlicher Epochen war in den vier Runden des Wettbewerbs zu bewältigen – die von ihm besonders bevorzugten Lieder, dazu Konzert-, Opern- und Oratorienarien sowie Musik der Moderne. Derzeit ist Krimmel noch in Nürnberg, wo am heutigen Samstag, begleitet von den Nürnberger Symphonikern, noch ein vom Rundfunk mitgeschnittenes Preisträgerkonzert stattfindet.

Die Liste der Auszeichnungen des früheren St.-Georgs-Chorknaben ist bereits lang: In der Vergangenheit war er Förderpreisträger der „Jungen Ulmer Kunst“ in der Sparte Klassische Musik, Empfänger eines Deutschlandstipendiums und Preisträger des Lions-Club-Gesangwettbewerbs 2015. 2017 war Konstantin Krimmel Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes Ulm/Neu-Ulm; dort reagierte man auf die Auszeichnung Krimmels beim Deutschen Musikwettbewerb mit großer Freude.

2018 nahm die Karriere des Baritons richtig Fahrt auf: Zusammen mit Pianistin Doriana Tchakarova gewann er den ersten Preis in der Sparte Kammermusik/Liedduo bei der International Music Competition in Berlin, den Sonderpreis für eine Arie und den Publikumspreis beim Haydn-Wettbewerb in Rohrau, den ersten Preis und den Publikumspreis der Walter-und-Charlotte-Hamel-Stiftung, den ersten Preis sowie den Publikumspreis beim Helmut-Deutsch-Liedwettbewerb in Wien sowie den dritten Preis, den Liedpreis und den Wagnerpreis der Herbert-Hillmann- und Margot-Müller-Stiftung beim Europäischen Gesangswettbewerb. Bei allen Erfolgen: Der Preis des Deutschen Musikwettbewerbs gewonnen zu haben, fühle sich wunderbar an, so Krimmel. (köd)

Themen Folgen