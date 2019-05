vor 3 Min.

Grüne legen Tram-Schienen nach Neu-Ulm

Die Lokalpolitiker fordern seit Langem eine Verbindung über Ludwigsfeld nach Wiblingen. Doch die Chancen stehen schlecht – zumindest derzeit.

Von Sebastian Mayr

Viermal haben die Ulmer Grünen schon symbolisch Schienen verlegt, der Erfolg gibt ihnen Recht. So zumindest sehen es die Lokalpolitiker selbst. Denn alle vier Wunschprojekte, auf die die Grünen mit ihren Aktionen aufmerksam machen wollten, wurden im Lauf der Zeit umgesetzt: Die Verlängerung der Straßenbahn nach Böfingen, die Linie, der Ausbau der Südbahn und der Ausbau der Brenzbahn. Jetzt soll eine dritte Tram-Linie kommen: über das Wiley und Ludwigsfeld bis nach Wiblingen.

Der Wunsch ist nicht neu – und besonders viele Unterstützer hat er in den Rathäusern der beiden Städte bislang auch nicht. Daran ändert nichts, dass die Ulmer Grünen die mögliche Linie 3 als das „wichtigste Infrastrukturprojekt in unserer Doppelstadt bezeichnen. Was also heißt „jetzt“?

Der Wunsch der Straßenbahnlinie nach Wiblingen ist nicht neu

„Wenn wir die Straßenbahnlinie in zehn, zwölf Jahren haben wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für unsere Aktion“, sagt Lena Schwelling, Grüne Spitzenkandidatin für die Ulmer Gemeinderatswahl. Dass sie am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit ihren Ratskollegen Wolfgang Stittrich und Michael Joukov-Schwelling sowie dem Neu-Ulmer Grünen-Urgestein und Stadtrat Rainer Juchheim eine 150 Kilo schwere und 2,50 Meter lange Straßenbahnschiene über die Herdbrücke trägt, ist nicht mehr und nicht weniger als eine Wahlkampfaktion. Die angerostete Schiene haben sich die Grünen von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm ausgeliehen.

Auch andere rühren die Werbetrommel für eine Schienenverbindung nach Wiblingen. Die SPD sammelt seit Wochen Unterschriften für das Verkehrsprojekt, auch bei der Maikundgebung im Weinhof waren die Genossen unterwegs. Michael Joukov-Schwelling hält von dieser Aktion wenig: „Das ist unnötig, die Wiblinger sind schon überzeugt.“ Der Neu-Ulmer Stadtrat Rainer Juchheim weiß, wen die Grünen für das Projekt gewinnen müssen: „Die Stadt Neu-Ulm.“

Deren Oberbürgermeister Gerold Noerenberg hatte im Herbst vergangenen Jahres sogar laut über eine Seilbahnverbindung nach Ludwigsfeld und Wiblingen nachgedacht. Eine Straßenbahnlinie hält der CSU-Politiker dagegen für nicht finanzierbar, auch wenn entlang der möglichen Trasse neue Wohn- und Gewerbegebiete entstehen. Doch die Tram würde bis Wiblingen wohl trotz der neuen Baugebiete eine lange Strecke durch unbebautes Gebiet zurücklegen.

Die Grundlagen für eine Straßenbahnverbindung nach Neu-Ulm hat es im Übrigen in der Vergangenheit bereits gegeben – aber auf einer anderen Brücke. Über die inzwischen marode Gänstorbrücke hätten Schienen führen können.

