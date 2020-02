15.02.2020

Grüne und BiSS unterstützen Schäfer-Rudolf

Wahlhilfe für Sendener CSU-Politikerin

Die CSU-Bürgermeisterkandidatin Claudia Schäfer-Rudolf erhält breite Rückendeckung in Senden: Die Grünen und die Bürgerinteressen Stadt Senden (BiSS) haben verkündet, die Politikerin bei der Kommunalwahl zu unterstützen – und ihren Mitgliedern und Anhängern zu empfehlen, bei der Kommunalwahl am 15. März für Schäfer-Rudolf zu stimmen.

Grünen-Ortsverbandsvorsitzende Manuela Huber teilte mit, dass man mit den beiden Bürgermeister-Kandidatinnen Claudia Schäfer-Rudolf und Maren Bachmann getrennt voneinander über aktuelle und auch zukünftige Entwicklungen ausführlich diskutiert habe.

Für die Entscheidung gebe es gute Gründe: „Zu den wichtigsten gehört, dass wir konstruktiv und sachorientiert mit der CSU zusammengearbeitet und auf diese Weise wichtige Vorhaben angestoßen und umgesetzt haben“, teilt Huber für den Ortsverband mit. Zudem habe Schäfer-Rudolf in der vergangenen Wahlperiode durch ihre Fähigkeit zur Vermittlung und ihre Teamfähigkeit Führungsstärke und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg bewiesen. Senden stehe in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen. Diese zu erkennen sei wesentlich, sie jedoch auch mit allen Vertretern im Stadtrat in konstruktiver Zusammenarbeit meistern zu können, sei der Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt. „Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Schäfer-Rudolf im Landkreis und der Region sehr gut vernetzt ist. Dies wird nach unserer Überzeugung dazu beitragen, dass die Sendener Anliegen in der Region Donau-Iller mehr Berücksichtigung finden als bisher und Senden seine momentan isolierte Position verlässt.“

Auch BiSS erklärt, man habe sich intensiv mit der Frage beschäftigt, welche der Kandidatinnen man unterstütze. „Nach reiflicher Überlegung und intensiver interner Beratungen sind wir zu dem Schluss gekommen, Claudia Schäfer-Rudolf zu unterstützen“, teilt Vorsitzender Dietmar Roschkar mit. Schäfer-Rudolf sei insgesamt besser vernetzt und habe eine bessere Reputation bei übergeordneten Stellen. „Daher geben wir eine klare Wahlempfehlung für Claudia Schäfer-Rudolf als zukünftige Bürgermeisterin unserer Stadt ab“, teilt BiSS mit.

Dass der dritte Kandidat, Raphael Bögge, nicht infrage kommt, war von vornherein klar: Bereits vor einem Jahr haben alle Parteien und Wählergruppierungen erklärt, den amtierenden Rathauschef unter keinen Umständen als Bürgermeister zu unterstützen – ganz im Gegenteil. Das erklärte Ziel der Erklärung: Bögge soll ersetzt werden. (cao)

