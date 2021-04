Grüne wollen alte Bäume in Neu-Ulm per Satzung schützen

Die Grünen in Neu-Ulm wollen verhindern, dass wertvolle alte Bäume ohne Genehmigung gefällt werden. Das möchten sie mit einer Baumschutzsatzung erreichen.

Immer wieder werden große, alte, gesunde Bäume gefällt. Das ist der Fraktion der Grünen im Neu-Ulmer Stadtrat ein Dorn im Auge. Sie fordern deshalb eine Baumschutzsatzung für Neu-Ulm.



Aus rechtlicher Sicht sei das Fällen von Bäumen von Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig, schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung. Ausnahmen davon gebe es nur, wenn naturschutzrechtliche Einwände dagegensprächen. Daher komme es immer wieder vor, dass Bäume, meist wegen der Planung eines Neubaus, verschwänden.



Die Grünen seien grundsätzlich für eine maßvolle Nachverdichtung, um Flächen einzusparen. Wenn aber ein gesunder alter Baumbestand vorhanden sei, solle dieser unbedingt erhalten bleiben.

Grünen-Fraktion in Neu-Ulm: Warum Bäume in der Stadt wichtig sind

"Bäume sind für eine lebenswerte Stadt wichtig und nehmen mit dem Fortschreiten des Klimawandels eine immer größere Bedeutung ein", schreiben die Grünen. So seien fehlende Bäume nicht nur für die Natur ein Verlust, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Bäume verbesserten das Mikroklima, indem sie Feinstaub und CO 2 bänden, Sauerstoff produzierten und in warmen Sommern Schatten und Kühlung spendeten. Auch wenn von den Grundstückseigentümern Ersatzpflanzungen vorgenommen würden, könnten die ökologischen Verluste meist erst in Jahrzehnten ausgeglichen werden.



"Deshalb sollten alte Baumbestände erhalten bleiben und nur mit Genehmigung gefällt werden dürfen", findet die Fraktion der Grünen. Ein Grund zur Genehmigung könne die Gefahr des Umstürzen des Baumes sein. Die Fraktion sieht nur in einer Baumschutzsatzung einen wirksamen und praktikablen Schutz für Bäume. Eine solche Satzung sei in vorangegangenen Legislaturperioden schon mehrfach beantragt worden, habe bisher aber keine Mehrheit finden können. Die Grünen zeigten sich zuversichtlich, dass jetzt die Zeit reif dafür sei. Einen entsprechenden Antrag haben die Grünen an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) gestellt. (AZ)

