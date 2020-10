vor 20 Min.

Grünzeug wird gehäckselt

Am heutigen Montag geht es in drei Orten los

In Senden startet wieder die Häckselaktion. Los geht es am heutigen Montag, 5. Oktober. Gehäckselt wird bis einschließlich Freitag in Aufheim, Hittistetten und Witzighausen, zwischen 12. und 16. Oktober in Senden, östlich der Bahn, und zwischen 19. und 23. Oktober in Ay, Freudenegg und Senden, westlich der Bahn. Die Wullenstetter sind von 26. bis 30. Oktober an der Reihe.

Die Verwaltung bittet darum, das häckselbare Grünmaterial bis zu einer Aststärke von zehn bis 12 Zentimetern Durchmesser erst am Vorabend des Häckseltermines (Sonntagabend) je Bezirk hinauszulegen. Das Grünmaterial kann einige Tage am Straßenrand liegen bleiben, da man nicht absehen könne, wie viel Material gehäckselt werden muss. Da sich das Häckselgut bestens zum Abdecken von Erdflächen und zur Eindämmung von Unkraut eigne, erhalte jeder Bürger auf Wunsch das vor Ort gehäckselte Material wieder kostenlos zurück, dazu müsse nur ein Hinweisschild am Häckselgut angebracht werden. Verunreinigungen, die bei der Häckselaktion entstehen, müssen die Bürger säubern, teilt die Stadt mit. (az)

Rückfragen unter Telefon 07307/945-1170 oder 945-1131.

Themen folgen