Rettungsgasse auf A8 verstopft: Polizei zeigt Autofahrer an

Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Mühlhausen hat sich am Samstagmittag in Fahrtrichtung München ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Verkehrsteilnehmer, die dabei keine Rettungsgasse bildeten, zeigte die Polizei an.

Demnach musste die Verkehrspolizei Mühlhausen gleich sieben Autofahrer auf der dreispurig ausgebauten A8 zur Anzeige bringen. Sie hielten sich nach Angaben der Polizei in dem Stau nicht an das Gebot, eine Rettungsgasse zu bilden. Die Fahrer erwartet nun ein kostspieliges Ordnungswidrigkeitenverfahren. (AZ)