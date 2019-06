09:00 Uhr

Grundschüler singen für die Rettung der Erde

Grundschüler in Holzheim präsentieren ein Musical über die Probleme unseres Planeten. Auch andere Projekte sind bei einem Schulfest zu sehen.

Von Willi Baur

Mit einem rundum gelungenen Fest hat die Grundschule Holzheim am Donnerstag den Abschluss ihrer diesjährigen Projekttage gefeiert. Im Mittelpunkt dabei: Ein einstudiertes kleines Musical passend zum Schwerpunktthema mit dem Titel: „Wer rettet die Welt?“ Viel Zeit zum Einstudieren sei nicht gewesen, sagte Schulleiterin Martina Hascher nach der Aufführung in der mit Kindern und Eltern rappelvollen Aula der Schule. Zu spüren war davon freilich nichts. Selbstbewusst, textsicher, mit großer Begeisterung und ohne jeden Hänger sangen, tanzten und spielten die Kinder die Geschichte von den aktuellen Problemen des Planeten. Getextet hatte sie Haschers Tochter Julia, die im Vorfeld ihres geplanten Lehramtstudiums derzeit ein Praktikum in der Holzheimer Schule absolviert. Regie führten dann Mutter und Tochter gemeinsam.

Selbst gebaute Insektenhotels und pfiffig verarbeiteter Plastikmüll

Eindrucksvolle Beiträge hatten in den Tagen zuvor indes auch die anderen Lehrkräfte mit den Kindern geliefert. Davon konnten sich die Besucher bei einem Blick auf eine Vielzahl von Exponaten überzeugen. Bei einer „Reise in den Regenwald“ etwa oder anhand von selbst gebauten Insekten-Hotels, pfiffig verarbeitetem Plastikmüll und vielen anderen Dingen.

Von einer „wunderbaren Woche“, der schönsten Woche ihres Berufslebens, sprach denn auch Martina Hascher in ihrer kurzen Begrüßungsrede. Die Kinder seien unglaublich motiviert und engagiert bei der Sache gewesen, freute sich die Schulleiterin. Lobend äußerte sich auch Bürgermeisterin Ursula Brauchle als Ehrengast der Aufführung: „Es ist schon eindrucksvoll, wie Kinder schon frühzeitig für das wichtige Thema begeistert werden können.“ Nicht minder Anklang fand anschließend das riesige Kuchen-Büffet. Dafür waren allerdings die Eltern zuständig.

