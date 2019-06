vor 6 Min.

Grundsteinlegung fürs Kinderhaus

Im Fundament der künftigen Einrichtung der Friedenskirche im Wiley schlummert nun eine Zeitkapsel

Mitte April war es, als die Friedenskirche den ersten Spatenstich für das Wiley-Kinderhaus vornahm – nun erfolgte die Grundsteinlegung mit dem Versenken einer Zeitkapsel im künftigen Fundament des Gebäudes. Das gut verschließbare Gefäß enthält eine aktuelle Tageszeitung, das Protokoll der Gemeindeversammlung, in der der Bau des Kinderhauses beschlossen wurde, einen Flyer sowie ein Gebet.

Mark Lörz, Vorsitzender des Bildungs-und Sozialwerkes Lebenswert, betonte, welchen Auftrag der künftige Betreiber sieht: „Wir wollen einen Kindergarten errichten, der für die Kinder spannend, anregend und schön ist, in dem man miteinander die Welt entdecken und Abenteuer erleben kann und in dem man sich gleichzeitig wohlfühlt und an Leib und Seele geschützt und versorgt wissen darf.“

Für den Stadtrat unterstrich CSU-Fraktionsvorsitzender Johannes Stingl die Bedeutung der entstehenden Einrichtung. In einer schnell wachsenden Stadt sei die Kinderbetreuung extrem wichtig und freie Träger wie die Friedenskirche seien in der baulichen Umsetzung nun einmal schneller als die Stadt es sein könne. Stingl: „Ich freue mich schon auf das Richtfest.“ Bis dahin dauert es noch ein wenig, denn jetzt wird erst einmal das Fundament gesetzt, die Bodenplatte gegossen, die ersten Aufbauten wie das Treppenhaus folgen, dann die Holzständer und die Zwischendecke für das Dach.

Ab Herbst 2020 sollen dann 74 Kinder in vier Gruppen im neuen Kinderhaus betreut werden. (az)

