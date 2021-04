Gruppe junger Männer liefert sich Schlägerei am Bahnhof in Senden

Am Bahnhof in Senden hat es am Samstagabend eine Schlägerei gegeben. Die Polizei musste mehrfach eingreifen.

Am Samstagabend haben sich am Bahnhof Senden mehrere junge Männer geprügelt. Eine zufällig vorbeikommende Streife der Polizei Senden konnte beobachten, wie ein 21-Jähriger auf einen am Boden liegenden 18-Jährigen eintrat. Insgesamt waren circa ein Dutzend Personen vor Ort. Nachdem mehrere Streifen hinzugerufen wurden, konnte der Sachverhalt genauer ermittelt werden. Ursache war wohl ein Streit zwischen dem 21-Jährigen und seiner Freundin. Im weiteren Verlauf kam es unter der größeren Personengruppe zu Körperverletzungen, die weiterer Ermittlungen bedürfen.

Kurz nachdem die Aggressoren von den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden, kam es erneut zu einer Körperverletzung zwischen dem 21-Jährigen und seiner Freundin. Wieder musste die Polizei einschreiten. Mehrere Beteiligte wurden durch die Streifen im Anschluss ihren Eltern übergeben.

Unbeteiligter Zeuge bedroht einen Polizisten in Senden mit dem Tod

Am Rande des Polizeieinsatzes wurde ein 26-jähriger Unbeteiligter als Zeuge festgestellt. Aus diesem Grund sollten seine Personalien erhoben werden. Der alkoholisierte Mann verweigerte jedoch die Herausgabe seines Ausweisdokumentes und bedrohte einen Beamten mit dem Tod, so die Polizei. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Er war am Samstagnachmittag bei einer Streitigkeit bereits negativ aufgefallen. (AZ)

