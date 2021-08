Günzburg/Ulm/Weißenhorn

18:30 Uhr

Züchterin aus Bibertal hat beschlagnahmte Hunde zurückbekommen

Plus Polizei und Tierheime schilderten "katastrophale Bedingungen" in einer Zucht in Bibertal. 22 Tiere wurden beschlagnahmt. Doch jetzt sind einige zurück. Wieso?

Von Sebastian Mayr

21 Hunde und eine Katze sind Anfang Juni aus einer Hundezucht in Bibertal auf die Tierheime in Günzburg, Weißenhorn und Ulm verteilt worden. Ermittler, die die Tiere abholten, sprachen von "katastrophalen Bedingungen" in dem Haus. Doch inzwischen hat die 57 Jahre alte Züchterin neun Tiere zurückbekommen. Wie kann das sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen