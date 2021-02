06:00 Uhr

Guggenmusik in Oberelchingen: Der Spagat zwischen Qualität und Chaos

Plus Die Arrangements der Guggenmusik werden eigens für die Blech Beat Gugga Oberelchingen geschrieben. Corona brachte einiges durcheinander.

Von Andreas Brücken

Die Guggenmusik klingt laut und schräg und das "ist so gewollt", sagt Philipp "Schnippo" Schneider. Er ist eine der treibenden Kräfte bei den Elchinger Blech Beat Gugga, die seit 2004 sprichwörtlich jede Halle zum Beben bringen.

Gegründet wurde die Truppe aus den Reihen der Jugendkapelle Elchingen. Doch sei für das Handwerk der Guggenmusik mehr das Gespür für den Beat als ein musikalisches Examen wichtig, wie Schneider verrät: "Ich kann keine Noten vom Blatt lesen." Wichtig sei für die Bläser, die Lippen zu trainieren, um die lange Saison durchzuhalten, sagt Schneider und erklärt, dass in der Regel die Instrumente zweistimmig besetzt seien: "Die erste Stimme ist einfacher und die zweite Stimme etwas anspruchsvoller, damit der typisch schräge Klang zusammenkommt, ohne dass es sich schlecht anhört."

Guggenmusik: Blech Beat Gugga spielen nur online

Die Herausforderung sei es eben, bei der Guggenmusik den Spagat zwischen Qualität und Chaos zu schaffen. Auf der Setlist stehen Rock, Pop und Schlager. Die Arrangements werden dem Elchinger Ensemble übrigens maßgefertigt und mit viel Aufwand eigens geschrieben. Etwa 20 verschiedene Lieder haben die Blech Beat Gugga in ihrem Repertoire.

Wie sehr die verlorene Saison den Musikern zusetzt, haben Schneider und seine Kollegen aus dem Vorstand zu spüren bekommen, als sie am vergangenen Wochenende kleine Geschenke als Überraschung an ihre Bandkollegen verteilt haben. "Als wir von Haustür zu Haustür gegangen sind, waren unsere Mitglieder zu Tränen gerührt." Kein Wunder, denn in der fünften Jahreszeit verbrachten die Musiker bisher viel Zeit miteinander, wie Schneider vorrechnet: "Mit dem Bus legen wir in diesen Wochen eine Strecke zurück, die von hier bis nach Barcelona und zurück reichen würde." Auch das jährliche Highlight, das 24-Stunden-Musikertreffen in der Schweiz, ist der Pandemie zum Opfer gefallen.

Der verordneten Kontaktsperre haben die Blech Beat Gugga ihre Saisoneröffnung, den "Brunftschrei", als Onlineversion entgegengesetzt: "Mit mehr als 4000 Aufrufen war das ein riesen Erfolg", sagt Schneider. Nach der stillen Saison hoffen nun alle Blech Beat Guggas auf den August, wenn die ersten Proben für die kommende Fasnacht wieder hoffentlich unter normalen Umständen aufgenommen werden.

Lesen Sie auch: Fasching in Corona-Zeiten: So läuft es im Landkreis Neu-Ulm