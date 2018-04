00:35 Uhr

Gute Laune darf auch mal sein

„Die Schauspieler bringen eine tolle Leistung, das ganze Ensemble.“Bei „Der Floh im Ohr“ im Theater Ulm geht es auf der Bühne ganz schön turbulent zu. Das kam bei den Besuchern der Premiere sehr gut an.

Die Zuschauer zeigen sich nach der Premiere von „Der Floh im Ohr“ im Großen Haus begeistert. Doch ein Teil des Publikums hielt gar nicht so lange durch

Von Dagmar Hub

Nach einer Reihe von politischen und gesellschaftskrititschen Stücken in Oper und Schauspiel setzt das Theater Ulm mit Oliver Haffners Inszenierung der Feydeau-Komödie „Der Floh im Ohr“ im Großen Haus auf rasante Komik ohne jede Schwere. Doch der Schwank aus dem frühen 19. Jahrhundert polarisiert: Auch bei dieser Premiere gingen zur Pause Zuschauer; andere beschwerten sich am Ende über die „Banalität“ des Stückes, wollten aber namentlich nicht genannt werden. Die meisten Zuschauer aber zeigten sich begeistert.

„Das Stück ist sehr klischeehaft, aber auch wirklich nett“, sagt die zufriedene Beatrice Fey aus Ulm. „Es macht gute Laune, und es ist auch einmal vergnüglich, wenn so unkompliziert gelacht werden darf. Ich begrüße es, wenn zwischen den gesellschaftskritischen Stücken einmal so ein Werk platziert wird. Zumal man den Schauspielern anmerkt, dass sie selbst Freude am Stück haben.“

„Das ist ein netter Abend“, lobt Lise Albrecht aus dem nordfranzösischen Lille. „Ich weiß nicht, ob man alle Anspielungen versteht, wenn man nicht Französisch spricht. Die Namen zum Beispiel sind solche Anspielungen. Die Schauspieler bringen eine tolle Leistung, das ganze Ensemble. Es macht einfach Spaß, zuzusehen. Und auch für mich als Französin, die ich in den schnell gesprochenen Passagen nicht alles verstanden habe, hat sich das Stück problemlos selbst erschlossen.“

„Es war lustig“, urteilen Reinhold und Christa Hübner unisono. „Es ist einfach nur Unterhaltung. Aber das darf man doch auch einmal, oder? Über etwas lachen, das nicht kopflastig ist, das tut doch nicht weh! Im Fernsehen gibt es so viel Trash-Comedy. Das hier war Comedy und schauspielerisch auf hohem Niveau“, sagt das Ulmer Ehepaar, das sich nicht erklären kann, warum während der Pause so viele Zuschauer gingen.

„Schauspielerisch eine Top-Leistung“, findet Walter Hefele aus Blaustein. „An manchen Stellen war der Witz ein klein bisschen zu sehr überzogen und es ging doch arg Richtung Klamauk.“ Gunther Nickles habe ihn in der Doppelrolle des Direktors einer Lebensversicherungsfirma und des Hoteldieners Poche am meisten überzeugt. „Er bekam zu Recht ja auch den stärksten Beifall.“ Eine Straffung hätte der Inszenierung gut getan, findet Hefele. „Vor der Pause hatte das Stück Längen, der zweite Teil war kurzweilig.“

„Es war ein supertoller Abend“, findet Timéa Jacob aus Paris. „Ich habe mich am meisten über den Comic-Cowboy amüsiert, der die coolste Figur im Stück ist, und über den spanischen Ehemann. Auch Camille mit seinem Sprachfehler war sehr gut gespielt, das war eine große schauspielerische Leistung. Das Ende des Stückes hat mich überrascht.“ Die Auflösung passiere verblüffend schnell.

„Das war eine große Ensemble-Leistung“, lobt Georg Zagst. „Ein unwahrscheinlich hohes Tempo im Stück, ohne Hänger, und dass die Schauspieler Spaß an den tollen Rollen haben, merkt man deutlich. Sie spielen sich die Bälle zu, und man sieht es mit Vergnügen. Nach so vielen Toten auf der Bühne in letzter Zeit darf solch ein Abend auch sein!“ "Feuilleton

